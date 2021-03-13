Коронавирус в Кировской области: что мы пережили за год пандемии

С момента, как коронавирус пришел в Кировскую область, прошло уже 365 дней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Год назад, 13 марта 2020 года, в Кировской области выявили первый случай подозрения на новую коронавирусную инфекцию. А после второй, третий… Болезнь начала распространяться по области. Приготовления к обороне, перепрофилирования больниц, карантин и пустота на улицах… Первые «тяжелые пациенты», первая смерть от коронавируса… Эпидемия длится в Кировской области уже целый год, и «Комсомолка» решила вспомнить, с чего же все начиналось. А заодно привести краткую статистику за этот период.

Врачи практически ночевали на работе, спасая чужие жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Болезнь «приехала» к нам из-за границы вместе с нашей землячкой, вернувшейся домой из поездки в Германию. Весь регион ждал результатов, оперативно готовясь. Гром грянул 16 марта, когда результаты анализов подтвердили: это действительно COVID-19. Несмотря на то, что женщину из Германии оперативно госпитализировали, именно она стала «нулевой пациенткой», и с нее начался отсчет заразившихся коронавирусом в нашем регионе.

Женщину удалось вылечить - как и ее мужа, также зараженного коронавирусом. После подозрения на инфекцию выявили у соседей «нулевой пациентки» по купе. Затем вернулся из Швейцарии зараженный кировчанин. В один из дней в наш регион приехала семья, отдыхавшая в Турции. Вопреки установленному уже регламенту, новоприбывшие ничего не сообщили о себе и уехали домой, а потом - по родственникам…

Болезнь начала распространяться по региону. 10 апреля появился первый «тяжелый» пациент, подключенный к аппаратам ИВЛ. Сообщение о первой смерти от коронавируса в Кировской области появилось 16 апреля. С тех пор случаи заражения начали выявлять каждый день, и число лишь увеличивалось.

Первый «тяжелый» пациент появился в нашем регионе в апреле. Фото: Иван МАКЕЕВ

О ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ ПРИШЛОСЬ ЗАБЫТЬ

Вскоре после начала эпидемии в регионе появились первые запреты, первые ограничения. 31 марта на территории области ввели карантин, 31 марта - всеобщий режим самоизоляции для населения. А с масками кировчане не расстаются до сих пор.

Обо всех массовых мероприятиях, концертах, поездках за границу, да даже о традиционном праздновании Дня Победы пришлось забыть. Что уж там - любой способ досуга, если он предполагает собой большое скопление людей в одном месте, запрещен до сих пор. Поэтому в минувшем году большинство акций и мероприятий проводилось в режиме онлайн. К нему же пришлось привыкать школьникам, студентам и их преподавателям: с дистанционного обучения удалось выйти лишь к осени.

Ученикам, студентам и преподавателям пришлось разбираться, как обучаться на дому. Фото: Олег УКЛАДОВ

Нелегко пришлось и индивидуальным предпринимателям - из-за пандемии в регионе позакрывали практически все развлекательные заведения и точки общепита, а также парикмахерские, солярии и другие салоны. Бизнесмены выходили на одиночные пикеты, ругались, работали «подпольно»… Выходить из локдауна эти заведения начали лишь с лета 2020 года. Многие понесли большие убытки, кому-то даже пришлось закрыться - насовсем.

Вместе с ограничительными мерами по региону распространялась и паника. Довела она до абсурда - в магазинах начали массово скупать гречку, водку и туалетную бумагу из-за слухов о закрытии области «на замок». Развеивать слухи пришлось кировскому правительству. Однако магазины какое-то время продолжали опустошать - уже на всякий случай. Кроме того, некоторое время в области наблюдался острый дефицит и медицинских масок с антисептиками. Урегулировать ситуацию с ними удалось уже лишь ближе к лету.

Первую вакцину от коронавируса испытывали на себе кировские добровольцы - одни из немногих. А массово прививать население региона начали с февраля 2021 года.

ТЫСЯЧИ ВРАЧЕЙ СПАСАЛИ НАШИ ЖИЗНИ

По информации областного Минздрава, на передовую борьбы с коронавирусом отправились более 4500 медработников. Среди них были сотрудники поликлиник, «скорой помощи», студенты. Многие врачи и сами заражались - как коронавирусом, так и обычным гриппом, или иными болезнями. Большинство продолжало работать на износ, потому что - «кто, кроме нас?». Некоторые умерли, спасая жизни других.

Минувший «коронавирусный» год стал тяжелым для всех кировчан. И в особенности - для тех, кто спасал наши жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

За самоотверженность и профессионализм врачи не остались без благодарностей - как от простого народа, так и от «власть имущих». В нашем регионе 12 медработников удостоились Ордена Пирогова (государственная награда за заслуги в здравоохранении - Ред.), 26 человек получили Почетную грамоту Президента Российской Федерации, а еще 38 кировчан - Благодарность Президента Российской Федерации. И в их числе как врачи, так и медсестры с санитарами и водителями карет «скорой помощи».

На помощь докторам пришли и простые люди - волонтеры, желающие спасать жизни по мере своих сил. Более тысячи добровольцев работали в больницах, доставляли продукты и лекарства кировчанам, отвечали на звонки в call-центрах и медучреждениях.

Волонтеры помогали по мере своих сил - доставляли продукты пожилым людям, работали в больницах, отвечали на звонки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пике пандемии в регионе работали 19 инфекционных стационаров, развернутых на базе областных больниц. Для тех пациентов, кому требовалась госпитализация, развернули 4605 коек. Болеющих в легкой форме оставляли лечиться на дому.

ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ ХОРОШО

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за год, с 13 марта 2020 года по 13 марта 2021 года, в Кировской области выявили 38017 человек, заразившихся коронавирусом. Выздоровели 33764 заболевших жителей региона. 307 кировчан умерли от нового вируса.

На сегодняшний день, 13 марта 2021 года, статистика такова: за минувшие сутки заразились 104 кировчанина, выздоровел 361 и умер один человек.

За год коронавирусом заразились более 38 тысяч кировчан, и свыше 33 тысяч из них выздоровели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия не ушла из нашего региона полностью - каждый день в области продолжают выявлять новых заразившихся и фиксировать случаи смерти. Однако, по статистике, распространение вируса уже идет на спад. Количество заболевших за сутки кировчан снижается, а на дому и вовсе лечится больше заразившихся, чем в инфекционных стационарах. Из 19 госпиталей сейчас работают только 14 - пять из них уже закрылись в связи с улучшением эпидобстановки в регионе. А область постепенно выходит из ограничений. Когда-нибудь мы наконец сбросим надоевшие маски и вдохнем воздух полной грудью, не боясь заболеть, и снова полетим на отдых за границу. А пока остается ждать и соблюдать все ограничительные меры, чтобы это случилось как можно скорее.