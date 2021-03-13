Коронавирус в Кировской области, последние новости на 13 марта 2021 года: с начала пандемии в нашем регионе прошел год

Вот уже год врачи борются за жизни заболевших коронавирусом кировчан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 13 марта 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 106 новых случаев заражения COVID-19;

- 430 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 2707 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 2016 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1663 человек. У 1549 жителей региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 353 пациента находятся под наблюдением с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 115 человек, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 306. За неделю - с 1 по 7 марта - в госпиталях Кировской области скончались шесть пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0.81% (средний по России - 2.07%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области - 0,94 Rt.

В Кировской области на данный момент функционируют 14 инфекционных стационаров, по информации регионального Минздрава. Всего было развернуто 19 госпиталей. Свою работу завершили учреждения на базе Нижнеивкинского центра медицинской реабилитации, подразделения Юрьянской районной больницы в Мурыгино, Быстрицкого туберкулезного санатория, стационара Кировской клинической больницы №7 в Лянгасово и стационара Белохолуницкой ЦРБ. Напомним, что сейчас в Нижнеивкино работает реабилитационный центр для переболевших коронавирусом кировчан.

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения. В регион поступило уже более 48 тысяч доз вакцины.

Напомним, записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей и жителям региона старше 55 лет. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания». Сейчас в нем записаны 1579 жителей региона.