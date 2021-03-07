Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 119 новых случаев заражения

Число умерших от новой инфекции достигло 300 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 7 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 119 новый случай заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 237 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 300.

На стационарном лечении сейчас находятся 2125 жителя области, у 1792 из них выявлен диагноз «коронавирус», у 1666 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 333 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 106 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2743 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2222 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 252 кировчан.