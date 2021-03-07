Коронавирус в Кировской области, последние новости на 7 марта 2021 года: регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19

На стационарном лечении находятся более 2 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 7 марта 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 120 новых случаев заражения COVID-19;

- 387 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 2755 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 2086 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1748 человек. У 1635 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 368 пациентов - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 108 человек, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 299 (+1). За неделю - с 22 по 28 февраля - в госпиталях Кировской области скончались семь пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0.81% (средний по России - 2.03%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области - 0,94 Rt.

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения. На данный момент в наш регион поступило более 48 тысяч доз вакцины в общей сложности. Из этого количества уже освоили более 84,2% препарата.

Напомним, записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей и жителям региона старше 55 лет. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания». Сейчас в нем записаны 1579 жителей региона.

В Нижнеивкино открылся реабилитационный центр для переболевших коронавирусом кировчан. Для них предусмотрена специальная программа. Напомним, ранее учреждение работало по основному профилю - с больными с заболеваниями центральной и периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. После его перепрофилировали в коронавирусный стационар, который прекратил свою работу зимой 2021 года.