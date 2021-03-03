В Нижнеивкино открыли центр для реабилитации пациентов с осложнениями от COVID-19

В Нижнеивкино принимают пациентов с перенесенным COVID-19. Фото: kirovreg.ru

Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Кировской области все больше медицинских учреждений начинают оказывать плановую помощь. Так, Нижнеивкинский реабилитационный центр снова начал принимать больных с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата. С октября 2020 года он работал как инфекционный госпиталь. А с конца января текущего года туда стали поступать и пациенты с неврологическими осложнениями после коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Сейчас для людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме предусмотрена специальная реабилитационная программа.

– Накопленный клинический опыт работы с этой опасной инфекцией и ее осложнениями специалисты учреждения активно используют для реабилитации пациентов, у которых последствиями перенесенной инфекции стали заболевания центральной и периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, – пояснила главный врач Центра медицинской реабилитации Анна Пересторонина.

В правительстве области также отметили, что за последние несколько лет материально-техническая база медицинских учреждений стремительно обновляется. Это позволяет жителям региона получать качественную квалифицированную помощь.