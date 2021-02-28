В Кировской области за неделю скончались семь пациентов с коронавирусом

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0.81%. Фото: Артем КИЛЬКИН

В федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали еще о двух случаях смерти от COVID-19. Так, за неделю - с 22 по 28 февраля - в госпиталях Кировской области скончались семь пациентов. Всего, по статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли от инфекции 294 человека. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 28 февраля не предоставил.

Главные цифры на 28 февраля. Фото: yandex.ru

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0.81% (средний по России - 2.03%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области - 0,94 Rt.