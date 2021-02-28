Статистика по COVID-19 в Кировской области: 133 новых случаев заражения за сутки

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3101 исследование на COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 28 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 133 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 292 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 292.

В госпиталях сейчас находится 2310 жителей области, у 1943 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1768 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 357 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 102 пациента, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3008 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3101 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 282 жителя региона.