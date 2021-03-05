В Кировской области освоили 84,2% поступившей вакцины от коронавируса

Сейчас в нашем регионе продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчан продолжают массово прививать от коронавируса. Всего на текущий момент в нашу область поступило 48214 доз вакцины от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Сейчас освоено более 84,2% привезенного в область препарата. Последняя партия поступила 25 февраля. Все больницы и медучреждения проводят работу по вакцинации с прикрепленным населением. Отметим, что предварительная запись на прививку от коронавируса все еще доступна. Напомним, записаться можно по единому номеру 122 либо через портал Госуслуг. Сейчас доступна запись на 14 дней.

В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания». Сейчас в нем записаны 1579 жителей региона.