В Кировской области волонтеры могут помочь пожилым людям в период карантина по коронавирусу

25 Март 2020 2020-03-25T09:43:29+03:00

Помощь нужна пожилым кировчанам, которые стараются не выходить из дома во время карантина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Кировская присоединилась к добровольческой акции #МыВместе. Это волонтерский проект, организованный для помощи пожилым людям. Его участники готовы оказать пенсионерам дистанционную юридическую помощь или психологическую поддержку. Волонтеры также помогают купить продукты или вынести мусор. Присоединиться к акции может любой неравнодушный житель области. Волонтером можно стать, зарегистрировавшись на сайте https://мывместе2020.рф/ .

Помощь нужна пожилым кировчанам, которые стараются не выходить из дома во время карантина. Помочь жителям области могут и организации. На сайте есть раздел «Предложить помощь». Здесь компании могут сообщить о том, чем могут поделиться: продуктами, средствами или услугами.

В нашей области также начали действовать региональные проекты. Пожилые кировчане могут обратиться за помощью, позвонив на единый круглосуточный бесплатный телефон социального обслуживания 8 (800) 201-21-09. Если пенсионеру помощь нужна постоянно, к нему придет социальный работник. Если необходима разовая помощь, то специалист единого телефона передаст сведения о пожилом человеке в волонтерский штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU