Можно ли ездить на работу в Кирове в период самоизоляции

С 31 марта 2020 года в Кировской области ввели всеобщий режим самоизоляции в целях нераспространения коронавируса. Однако работа от этого никуда не делась, и никто ее не отменял. По крайней мере, у тех кировчан, которые относятся к категории трудящихся на объявленной ранее неделе вынужденных каникул. Разбираемся, кто может попасть на любимую работу, а кто не имеет на это права.

В Кировской области, как и по всей стране, с 28 марта по 5 апреля 2020 года указом Президента РФ объявлена нерабочая неделя. Согласно ему, не распространяется она на сотрудников следующих организаций:

- непрерывно действующих (информационные технологии и связь, в т.ч. почтовая; дорожное хозяйство; сельскохозяйственной отрасли);

- медицинских и аптечных;

- обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе доставка еды на дом;

- выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных или ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения ситуаций (органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям);

- осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

- правоохранительных органов (прокуратура, Следком, ФСБ, Нацгвардия, МВД, таможня, судебные приставы, УФСИН);

- органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан.

Также режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам организаций и государственных (муниципальных) органов, чье нахождение на работе критически важно для их функционирования.

Иными словами, продолжают работать выходят лишь работников аптек, магазинов продуктов и продовольственных товаров первой необходимости, автозаправок и предприятий, выполняющих жизнеобеспечение области. Все остальные кировчане подлежат самоизоляции и должны оставаться дома. Согласно решению правительства региона, работодатели обязаны обеспечить таким сотрудникам перевод на «удаленку» или отправить их в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Большинство кировчан вышли на удаленную работу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, с 26 марта 2020 года постановлением правительства Кировской области в регионе ввели карантин. Этим документом приостановили работу развлекательных и досуговых заведений и запретили массовые мероприятия. С 28 марта 2020 года временное прекращение деятельности распространилось на общепит, торговые центры, рынки, салоны красоты и санатории. С 31 марта на территории Кировской области ввели всеобщий режим самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Кирове 2020: до какого числа продлится и как будет действовать.

С 31 марта по 5 апреля 2020 года всем жителям региона нельзя покидать место проживания или пребывания. Однако и в новоустановленном правиле есть несколько исключений (подробнее)

Социальная дистанция в Кирове: какие существуют нормы и для чего необходима

Проще говоря - расстояние между людьми на период самоизоляции. Согласно постановлению правительства, необходимо держаться на расстоянии от других людей не менее, чем на полтора метра (подробнее)