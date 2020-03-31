Всеобщий режим самоизоляции в Кирове 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

С 31 марта 2020 года в Кировской области ввели всеобщий режим самоизоляции в целях нераспространения коронавируса. По словам губернатора региона Игоря Васильева, принятых ранее мер на нерабочую неделю оказалось недостаточно. Поэтому правительство Кировской области приняло решение распространить меры самоизоляции не только на людей старше 65 лет, но и на всех жителей региона. Разбираемся вкратце в нововведениях и том, как они будут действовать.

ВЫХОДИТЬ СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ?

С 31 марта по 5 апреля 2020 года всем жителям региона нельзя покидать место проживания или пребывания. Однако и в новоустановленном правиле есть несколько исключений. Итак, кировчане могут выйти из дома, если нужно:

- обратиться за скорой (экстренной) медицинской помощью;

- ездить/ходить на работу и обратно (если она не приостановлена);

- выйти в ближайший магазин;

- выгулять домашнее животное (на расстоянии не более 100 метров от дома);

- вынести мусор.

Все эти ограничения не распространяются на:

- случаи оказания медпомощи;

- работу правоохранительных органов;

- работу органов по делам гражданской обороны и ЧС;

- работу органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан.

Необходимо отметить, что режим самоизоляции не распространяется на тех кировчан, которых обязали работать с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Также он может не применяться к руководителям и работникам организаций и государственных (муниципальных) органов, если их нахождение на работе критически важно для обеспечения их функционирования.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Для работодателей есть отдельный пункт в дополненном постановлении правительства области. Их обязанностей прибавилось, и теперь они дополнительно должны:

- помогать работникам обеспечить соблюдение условий самоизоляции на дому;

- на рабочем месте измерять сотрудникам температуру. Если она завышена - отстранить от работы;

- при поступлении запроса от органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предоставить информацию обо всех контактах сотрудника, заразившегося коронавирусом, и провести дезинфекцию помещения, где тот находился;

- не допускать на рабочее место сотрудников, вернувшихся из-за границы, ранее двух недель со дня приезда, а также работников, которым врачи предписали изоляцию;

- всех сотрудников, обязанных соблюдать самоизоляцию, с их согласия перевести на «удаленную» работу или отправить в ежегодный оплачиваемый отпуск.

ЧТО, ВООБЩЕ НИКТО НЕ РАБОТАЕТ?

Напомним, что постановлением правительства Кировской области в регионе остаются открытыми аптеки, продуктовые магазины, автозаправки, службы доставки, отели и гостиницы. Их сотрудники должны продолжать ходить на работу. То же самое касается работников предприятий, выполняющих жизнеобеспечение области.

Все кировские организации, предоставляющие услуги ЖКХ и связи, в этот период не будут начислять пени за неуплату. Задолженность не будет учитываться при принятии решения о предоставлении субсидий. Предоставлять услуги, кстати, тоже никто не прекратит. Но касается это лишь кировчан возрастом старше 65 лет и людей с определенными заболеваниями, список которых приложен к постановлению правительства Кировской области.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.