Социальная дистанция в Кирове: какие существуют нормы и для чего необходима

С 31 марта 2020 года в Кировской области ввели всеобщий режим самоизоляции в целях нераспространения коронавируса. По словам губернатора региона Игоря Васильева, принятых ранее мер на нерабочую неделю оказалось недостаточно. Поэтому правительство Кировской области приняло решение распространить меры самоизоляции не только на людей старше 65 лет, но и на всех жителей региона. Продлятся они с 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Одной из введенных мер стала так называемая «социальная дистанция». Проще говоря - расстояние между людьми на период самоизоляции.

Есть ли норма социальной дистанции?

Да. Согласно постановлению правительства, необходимо держаться на расстоянии от других людей не менее, чем на полтора метра. В том числе от коллег и сотрудников на работе.

Где необходимо ее соблюдать?

Все общественные места и общественный транспорт - согласно документу. Учитывая то, что половина из них закрыта для кировчан, под них попадают все продолжающие работу объекты. То есть это продуктовые магазины, аптеки, больницы, автозаправки, улицы, скверы, парки. Дворы многоквартирных домов и подъезды также входят в список.

Держитесь подальше от других людей в целях собственной безопасности.Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть ли исключение из правила?

Да. В постановлении прописано единственное исключение: оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. То есть, когда вы едете в такси, на вас и водителя это правило не распространяется.

Кто за этим будет следить и как?

За соблюдением социальной дистанции должны следить руководители организаций и власти региона. Делать они это могут, в том числе, путем нанесения специальной разметки и введения специального режима допуска и нахождения на соответствующей территории.

Для чего нужна социальная дистанция?

Постановление на этот вопрос не отвечает, однако ответ есть в рекомендациях Всемирной ассоциации здравоохранения. Согласно им, социальная дистанция - одна из наиболее эффективных мер защиты от коронавируса. Ведь инфекция передается воздушно-капельным путем и, стоя в непосредственной близости от больного, подхватить ее легче легкого. Поэтому социальная дистанция и необходима для кировчан.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, «нулевой пациент» в Кировской области появился 13 марта. На сегодняшний день, 31 марта, в городской инфекционной больнице находится девять человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Еще восемь пациентов ждут результатов анализов. Сейчас на базе больницы развернут инфекционный госпиталь. Всего для больных готово 156 мест. В специальных изолированных боксах можно разместить до 72 заболевших. Сейчас готовят дополнительные корпуса в трех кировских медучреждениях, с помощью которых количество койкомест увеличится до 636, что полностью соответствует нормативу.

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С 31 марта по 5 апреля 2020 года всем жителям региона нельзя покидать место проживания или пребывания. Однако и в новоустановленном правиле есть несколько исключений (подробнее)