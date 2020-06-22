Врачей из Кировской области наградили Орденом Пирогова

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:59:30+03:00

Все медицинские работники награждены за большой вклад в борьбу с COVID-19

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В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции.

- Беспримерные свершения во имя своего народа, Родины, безусловно, достойны особого поощрения со стороны государства, - подчеркнул Владимир Путин.- Поэтому мной подписан Указ об учреждении для работников здравоохранения наград Российской Федерации, государственных наград.

Согласно указу президента о награждении государственными наградами, двенадцать врачей из Кировской области удостоены Ордена Пирогова:

Галина Александровна Борух - заведующая лабораторией;

Андрей Валентинович Гурьянов - заведующий приемным покоем;

Ольга Анатольевна Ежова - заместитель главного врача;

Елена Геннадьевна Зайцева - заведующая отделением;

Андрей Викторович Кропанев - заведующий госпиталем;

Наталья Михайловна Логиновская - заведующая отделением;

Александр Владимирович Мокрушин - заведующий центром;

Михаил Васильевич Попонин - заведующий отделением;

Алексей Викторович Протасов - врач;

Олеся Александровна Редькина - главный врач;

Андрей Викторович Черных - заместитель главного врача;

Ирина Анатольевна Шалагинова - заместитель главного врача госпиталя.

Медсестра Наталья Валерьевна Федосимова удостоена медали Луки Крымского. Государственная награда названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого).

Все медицинские работники награждены за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с COVID-19.

За борьбу с новой инфекцией Орденом Пирогова также наградили сотрудников Роспотребнадзора:

Екатерина Сергеевна Бармина - врач;

Августа Ивановна Беленкова – врач;

Надежда Вениаминовна Дехтерева - заведующая отделом;

Людмила Александровна Калинина — заведующая лабораторией;

Андрей Георгиевич Опарин - заместитель главного врача;

Оксана Владимировна Шевченко - врач.

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