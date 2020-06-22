Врачей из Кировской области наградили Орденом Пирогова
В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции.
- Беспримерные свершения во имя своего народа, Родины, безусловно, достойны особого поощрения со стороны государства, - подчеркнул Владимир Путин.- Поэтому мной подписан Указ об учреждении для работников здравоохранения наград Российской Федерации, государственных наград.
Согласно указу президента о награждении государственными наградами, двенадцать врачей из Кировской области удостоены Ордена Пирогова:
Галина Александровна Борух - заведующая лабораторией;
Андрей Валентинович Гурьянов - заведующий приемным покоем;
Ольга Анатольевна Ежова - заместитель главного врача;
Елена Геннадьевна Зайцева - заведующая отделением;
Андрей Викторович Кропанев - заведующий госпиталем;
Наталья Михайловна Логиновская - заведующая отделением;
Александр Владимирович Мокрушин - заведующий центром;
Михаил Васильевич Попонин - заведующий отделением;
Алексей Викторович Протасов - врач;
Олеся Александровна Редькина - главный врач;
Андрей Викторович Черных - заместитель главного врача;
Ирина Анатольевна Шалагинова - заместитель главного врача госпиталя.
Медсестра Наталья Валерьевна Федосимова удостоена медали Луки Крымского. Государственная награда названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого).
Все медицинские работники награждены за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с COVID-19.
За борьбу с новой инфекцией Орденом Пирогова также наградили сотрудников Роспотребнадзора:
Екатерина Сергеевна Бармина - врач;
Августа Ивановна Беленкова – врач;
Надежда Вениаминовна Дехтерева - заведующая отделом;
Людмила Александровна Калинина — заведующая лабораторией;
Андрей Георгиевич Опарин - заместитель главного врача;
Оксана Владимировна Шевченко - врач.
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