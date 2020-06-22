Коронавирус в Кирово-Чепецке: инфекция обнаружена в одном из детских садов

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:54:30+03:00

В Кирово-Чепецке закрыли на карантин детский сад. Фото: Александр КОЦ

У одного из малышей подтвердился COVID-19

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В Кирово-Чепецке закрыли на карантин детский сад. У одного из малышей подтвердился COVID-19. В пресс-службе городской администрации рассказали, что ребенок контактировал с больным коронавирусом.

Известно, что новую инфекцию выявили у воспитанника детского сада №18. Сейчас в учебном заведении провели полную дезинфекцию помещений. С понедельника, 22 июня, учреждение закрыто на карантин. Остальные детские сады города работают в обычном режиме.

Напомним, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU