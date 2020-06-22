2020-06-22T09:54:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирово-Чепецке: инфекция обнаружена в одном из детских садов

У одного из малышей подтвердился COVID-19
Виктор Карпов
Поделиться:
В Кирово-Чепецке закрыли на карантин детский сад.В Кирово-Чепецке закрыли на карантин детский сад.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

В Кирово-Чепецке закрыли на карантин детский сад. У одного из малышей подтвердился COVID-19. В пресс-службе городской администрации рассказали, что ребенок контактировал с больным коронавирусом.

Известно, что новую инфекцию выявили у воспитанника детского сада №18. Сейчас в учебном заведении провели полную дезинфекцию помещений. С понедельника, 22 июня, учреждение закрыто на карантин. Остальные детские сады города работают в обычном режиме.

Напомним, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24