Коронавирус в Кирове, последние новости на 21 июня 2020 года: 47 новых зараженных

В Кировской области зарегистрировали 47 заразившихся коронавирусом за минувшие сутки. В противовес им из инфекционных стационаров накануне выписали 35 человек.

На 21 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3481 случай заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2216 заболевших выздоровели;

- 32 пациента умерли;

- 7689 человек находятся на домашнем карантине, из них 1454 - дети;

- 30577 жителей региона сняты с карантина за весь период, в том числе 5340 ребенка;

- 173948 тестов на коронавирус проведено в области за весь период, в том числе 2620 за минувшие сутки;

- более 123404 кировчан обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе 1638 человек - за последние 24 часа.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 27 госпитализированных с диагнозом «коронавирус», из них 21 человек переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены семь пациентов. Всего сейчас проходят лечение в инфекционных стационарах 653 человека.

А медработники, в том числе и те, кто работает в инфекционных госпиталях, в третье воскресенье июня отметят свой профессиональный праздник. В этом году дата стала еще более значимой - в связи с тем, что врачи всего мира трудятся на передовой борьбы с коронавирусом. В благодарность за их работу Вятская филармония подготовила праздничный онлайн-концерт. Пройдет он 21 июня в 17:00, в группе учреждения в соцсетях. Врачей поздравят песнями и музыкой ведущие городские творческие коллективы. Послушать их и оставить в комментариях слова благодарности нашим докторам сможет любой желающий.

А Кировская область понемногу выходит на второй этап снятия ограничений. Вскоре могут открыться магазины с большой площадью и некоторые образовательные организации. Летние кафе по всему региону заработали во вторник, 16 июня. Вчера, 19 июня, губернатор области и члены ВТПП заглянули в них, чтобы удостовериться, что представители общепита выполняют свои обещания. По итогу вынесли вердикт: еще неделю за их работой будут усиленно наблюдать. А по результатам опыта примут решение, можно ли возобновить полноформатный режим работы всей отрасли.

С сегодняшнего дня начнут работу все залы Вятского художественного музея. Напоминаем, работает учреждение по всем требованиям кировского Роспотребнадзора. Все посетители должны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим также обязателен. Каждые два часа в помещениях проводится дезинфекция. Группы и сеансы посетителей формируются заранее. А для того, чтобы насладиться искусством, необходима предварительная запись по телефону.

Работу кировских детсадов возобновили. Кроме того, по области могут открыться магазины площадью менее 800 квадратных метров. Соответствующее постановление правительство области выпустило вчера. Согласно документу, не все так гладко - запрет на курение кальянов в заведениях общепита продлевается до 30 июня. Кировчанам старше 65 лет предписано соблюдать самоизоляцию до отмены режима повышенной готовности.