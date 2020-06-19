Кировский общепит может заработать в полную силу уже через неделю

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:39:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировские заведения общепита могут начать работать уже на следующей неделе - причем все. Информация об этом появилась в группе Вятской торгово-промышленной палаты в соцсетях.

Представители ВТПП совместно с губернатором региона и другими официальными лицами сегодня, 19 июня, провели рейды по открывшимся на этой неделе летним кафе. Пообщавшись с персоналом заведений и их гостями и проверив, как в них соблюдаются требования Роспотребнадзора, глава области вынес вердикт: мониторинг будет продолжаться еще неделю. По итогам наблюдений будет решаться вопрос, можно ли общепиту наконец работать в полноформатном режиме. Однако банкеты и «шумные вечеринки» пока закатывать не стоит.

Сейчас область, по заявлению губернатора, переходит на второй этап снятия ограничений. То есть вскоре в регионе могут открыть магазины с большой площадью и некоторые образовательные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU