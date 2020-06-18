2020-06-18T08:31:27+03:00
Звезды

С 20 июня откроются все выставочные залы Вятского художественного музея

Сейчас для любителей искусства работают лишь три экспозиции
Виктор Карпов
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Выставку, посвященную древнерусскому и церковному искусству можно посетить уже сегодня. Фото: kirov-artmuzeum.ruВыставку, посвященную древнерусскому и церковному искусству можно посетить уже сегодня. Фото: kirov-artmuzeum.ru
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В среду, 17 июня, Вятский художественный музей открыл свои двери для посетителей. Сейчас для любители искусства могут посмотреть лишь три выставки. Две экспозиции посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, посетителей приглашают познакомиться с работами кировских художников на выставке «Об этом помнит вся Россия». И еще одна экспозиция «Блокада и память о ней» - уникальные материалы и документы из фондов историко-мемориального музея «Смольный».

Третья выставка посвящена древнерусскому и церковному искусству. Экспозиция погружает посетителей в XV - начало XX века. С помощью мобильного приложения Artefact каждый желающий может в деталях ознакомиться с историей древнего объекта.

Сотрудники музея рассказали, что в субботу, 20 июня, откроются все выставочные залы Вятского художественного музея.

Напомним, что музей работает с соблюдением мер предосторожности. Группы посетителей и сеансы формируются заранее. Все должны соблюдать социальную дистанцию. Помимо этого, каждые два часа производится дезинфекция помещения.

- Новые правила посещения мы вынуждены временно вводить ради безопасности посетителей, - рассказали сотрудники музея. - Будем друг к другу внимательны, чтобы роскошь общения с искусством стала доступна всем.

Для посещения музея необходимо заранее записаться по номеру: 8 (8332) 22-50-74. Помимо этого, гости музея должны иметь медицинскую маску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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С 20 июня откроются все выставочные залы Вятского художественного музея
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