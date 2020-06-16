2020-06-16T13:29:27+03:00
Общество

Вятский художественный музей откроет свои двери для посетителей

Но с соблюдением обязательных мер предосторожности
Виктор Карпов
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С 17 июня Вятский художественный музей начинает работать в формате офлайн. Фото: vk.com/kirov.artmuzeumС 17 июня Вятский художественный музей начинает работать в формате офлайн. Фото: vk.com/kirov.artmuzeum
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С 17 июня Вятский художественный музей начинает работать в формате офлайн. Посетителей приглашают посмотреть постоянные экспозиции и новые выставки. Напомним, региональный оперштаб разрешил открыть летние кафе, библиотеки и музеи с 16 июня, но с соблюдением мер предосторожности. Для этого группы посетителей и сеансы будут формировать заранее. Сотрудники музея также просят гостей соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, каждые два часа будет производиться дезинфекция помещения.

- Новые правила посещения мы вынуждены временно вводить ради безопасности посетителей, - рассказали сотрудники музея. - Будем друг к другу внимательны, чтобы роскошь общения с искусством стала доступна всем.

В среду, в 10.00, кировчан приглашают на выставку «Об этом помнит вся Россия», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция включает около 70 произведений живописи и графики из фондов музея. Часть ее составляют работы, созданные в военное время. Многие произведения экспонируются впервые. Кроме этого, для посетителей будут работать залы с постоянными экспозициями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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