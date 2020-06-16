2020-06-16T15:52:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Выходим из ограничений, но не толпимся: что изменится в Кировской области с 16 июня

Очень коротко пробежимся по новому постановлению правительства региона
Ангелина Табрисова
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В Кировской области сняли еще один небольшой ряд ограничений.В Кировской области сняли еще один небольшой ряд ограничений.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кировской области сняли еще парочку ограничений. 16 июня вышло новое постановление, согласно которому в жизнь области вносятся очередные изменения.

ПРИДЕТСЯ ЕЩЕ ПОДОЖДАТЬ

Бани, сауны, солярии, вот это все - эти организации по-прежнему закрыты и ждут своего часа. Парикмахерские, фитнес-центры и салоны красоты продолжают работать на прежних условиях предварительной записи, социального дистанцирования и неукоснительного соблюдения всех требований Роспотребнадзора по части профилактики коронавируса. Согласно новому постановлению правительства области - как минимум до 30 июня.

ВСЕ КАК У ДРУГИХ

С многострадальных Вятскополянского, Малмыжского и Уржумского района сняли ограничения. Теперь у них все так же, как и в остальном регионе - хоть на маникюр, хоть на педикюр, хоть волосы подстричь. Непродовольственные магазины открыты, как и небольшие ТЦ. Режим самоизоляции у них также снят. Неблагополучные районы области урок усвоили и теперь могут потихоньку входить в темп жизни. Правда, уличные кафе им не позволили - видимо, все-таки еще рано.

НЕ ТОЛПИМСЯ!

Все массовые, культурные, спортивные и иные мероприятия, предполагающие собой большое скопление людей, запрещены до отмены режима повышенной готовности. Не распространяется это на следующие события:

- мероприятия, проводимые в рамках Года памяти и славы;

- мероприятия по сбору подписей за присвоение Кирову звания «Город трудовой доблести»;

- посещение музеев и библиотек - с условием дистанцирования между людьми (5 метров), приема по предварительной записи и использования СИЗ как персоналом, так и приходящими.

ПОЗВОЛЬТЕ ВАС ПРИГЛАСИТЬ!

Предприятия общепита с летними верандами могут начать работу во всем регионе, кроме все тех же многострадальных Вятскополянского, Малмыжского и Уржумского района. Правила одни и те же: социальная дистанция между посетителями (1,5 метра) и не более двух человек за одним столиком (за исключением членов одной семьи). Банкеты, фуршеты и шведские столы запрещены. Обслуживающий персонал должен проверяться на коронавирус не реже раза в неделю.

К слову, о возобновлении работы всей остальной отрасли общепита обещали подумать в том случае, если опыт летних кафе окажется удачным. Однако согласно новому постановлению, пока что она приостановлена до отмены режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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