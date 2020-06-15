Кировским летним кафе, библиотекам и музеям разрешили работать

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:56:07+03:00

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С завтрашнего дня, 16 июня, в Кирове откроются летние кафе, библиотеки и музеи. Такое решение огласил региональный оперштаб на сегодняшнем заседании. Напоминаем, открывать предприятия общепита на летних верандах собирались в том случае, если динамика заболеваемости за минувшую неделю не испортится к 15 июня.

Итак, со вторника, 16 июня, работа этих заведений возобновляется при условии использования одноразовой посуды и строжайшего соблюдения всех требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Открываются также кировские библиотеки и музеи - на аналогичных условиях. Работать эти организации смогут с момента опубликования постановления правительства области с соответствующими изменениями.

Напомним, если опыт летних кафе окажется удачным и не пошатнет эпидемиологическую ситуацию в регионе, будет рассматриваться вопрос о восстановлении работы уже всей отрасли общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU