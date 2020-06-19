Вятская филармония поздравит кировских медиков онлайн-концертом

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:36:20+03:00

Ансамбль "Три + Два" тоже примет участие в поздравительном концерте

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Профессиональный праздник работников медицины в этом году пришелся на эпидемию коронавирусной инфекции, когда врачи и медицинские сестры демонстрируют высочайший профессионализм, надежность, готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

В благодарность за их самоотверженный труд коллектив Вятской филармонии подготовил праздничный онлайн-концерт. Медицинских работников с их профессиональным праздником поздравят 21 июня в 17:00 в прямом эфире в группе «Вятская филармония» Вконтакте - концертом из малого зала филармонии. Его участниками станут ведущие творческие коллективы и солисты Вятской филармонии: Константин Юдичев, Ирина Караваева, Людмила Аникеева, Андрей Сандалов, солистка Вятского симфонического оркестра им. Раевского Анна Сандалова, русский концертный ансамбль «Три + Два» и струнный квартет.

Послушать концерт может каждый. В комментариях к трансляции можно оставить слова благодарности и поздравления тем, кто стоит на страже нашего здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU