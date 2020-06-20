2020-06-20T11:03:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: детские садики возобновляют свою работу

Кроме того, снят запрет на работу магазинов площадью до 800 кв. метров
Виктор Карпов
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Правительство Кировской области постепенно снимает ограничительные меры.Правительство Кировской области постепенно снимает ограничительные меры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство Кировской области постепенно снимает ограничительные меры. Так, с 16 июня летним кафе, библиотекам и музеям разрешили работать. В пятницу, 19 июня, в официальное постановление были внесены новые изменения.

Согласно документу, свою работу в привычном режиме начинают детские садики. Отменены дежурные группы. Кроме того, могут открыться магазины площадью до 800 кв. метров. Однако до 30 июня продлен запрет на курение кальянов в организациях, оказывающих соответствующие услуги.

Жителям Кировской области старше 65 лет, необходимо продолжить соблюдать режим самоизоляции «до отмены режима повещенной готовности».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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