Коронавирус в Кирове: детские садики возобновляют свою работу
Правительство Кировской области постепенно снимает ограничительные меры. Так, с 16 июня летним кафе, библиотекам и музеям разрешили работать. В пятницу, 19 июня, в официальное постановление были внесены новые изменения.
Согласно документу, свою работу в привычном режиме начинают детские садики. Отменены дежурные группы. Кроме того, могут открыться магазины площадью до 800 кв. метров. Однако до 30 июня продлен запрет на курение кальянов в организациях, оказывающих соответствующие услуги.
Жителям Кировской области старше 65 лет, необходимо продолжить соблюдать режим самоизоляции «до отмены режима повещенной готовности».
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ИСТОЧНИК KP.RU