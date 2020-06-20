Коронавирус в Кирове, последние новости на 20 июня 2020 года: 27 пациентов в тяжелом состоянии

В Кировской области зарегистрировали 39 заразившихся коронавирусом за минувшие сутки. В противовес им из инфекционных стационаров накануне выписали 50 человек.

На 20 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3385 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2134 заболевших выздоровели;

- 32 пациента умерли;

- 7834 человек находятся на домашнем карантине, из них 1629 - дети;

- 29376 жителей региона сняты с карантина за весь период, в том числе 4692 ребенка;

- более 2900 тестов на коронавирус проведено в области за минувшие сутки;

- 119930 кировчан обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе 1649 человек - за последние 24 часа.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 27 госпитализированных с диагнозом «коронавирус», из них 19 человек переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены семь пациентов. Всего сейчас проходят лечение в инфекционных стационарах 639 человек. Амбулаторно наблюдаются еще 388 «бессимптомников».

А медработники, в том числе и те, кто работает в инфекционных госпиталях, в третье воскресенье июня отметят свой профессиональный праздник. В этом году дата стала еще более значимой - в связи с тем, что врачи всего мира трудятся на передовой борьбы с коронавирусом. В благодарность за их работу Вятская филармония подготовила праздничный онлайн-концерт. Пройдет он 21 июня в 17:00, в группе учреждения в соцсетях. Врачей поздравят песнями и музыкой ведущие городские творческие коллективы. Послушать их и оставить в комментариях слова благодарности нашим докторам сможет любой желающий.

А Кировская область понемногу выходит на второй этап снятия ограничений. Вскоре могут открыться магазины с большой площадью и некоторые образовательные организации. Летние кафе по всему региону заработали во вторник, 16 июня. Вчера, 19 июня, губернатор области и члены ВТПП заглянули в них, чтобы удостовериться, что представители общепита выполняют свои обещания. По итогу вынесли вердикт: еще неделю за их работой будут усиленно наблюдать. А по результатам опыта примут решение, можно ли возобновить полноформатный режим работы всей отрасли.

С сегодняшнего дня начнут работу все залы Вятского художественного музея. Напоминаем, работает учреждение по всем требованиям кировского Роспотребнадзора. Все посетители должны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим также обязателен. Каждые два часа в помещениях проводится дезинфекция. Группы и сеансы посетителей формируются заранее. А для того, чтобы насладиться искусством, необходима предварительная запись по телефону

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