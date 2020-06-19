2020-06-19T10:20:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: число выздоровевших за сутки превышает число заболевших

Накануне из инфекционных стационаров выписали еще полсотни человек
Ангелина Табрисова
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В тяжелом состоянии остаются 27 госпитализированных пациентов.В тяжелом состоянии остаются 27 госпитализированных пациентов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кировской области зарегистрировали 39 заразившихся коронавирусом за минувшие сутки. В противовес им из инфекционных стационаров накануне выписали 50 человек.

На 19 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3357 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2134 заболевших выздоровели;

- 32 пациента умерли;

- 7834 человек находятся на домашнем карантине, из них 1629 - дети;

- более 2900 тестов на коронавирус проведено в области за минувшие сутки;

- 119930 кировчан обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе 1649 человек - за последние 24 часа.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 27 госпитализированных с диагнозом «коронавирус», из них 19 человек переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены семь пациентов. Всего сейчас проходят лечение в инфекционных стационарах 639 человек. Амбулаторно наблюдаются еще 388 «бессимптомников».

ИСТОЧНИК KP.RU

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