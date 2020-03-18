Водка, гречка и туалетная бумага: из-за страха перед коронавирусом кировчане массово опустошают магазины

В последнее время на Киров обрушилось слишком многое. Эпидемия гриппа и ОРВИ, подкосившая многих горожан, разбавилась сообщением о коронавирусе, что добрался и до нашей области. Объявление о подтверждении диагноза у пациентки с подозрением на новую инфекцию нанесло последний сокрушительный удар по нервам кировчан. Свою энергию горожане обратили в русло паники, к счастью, еще легкой. Прятаться в бункеры никто не стал, а вот продукты в магазинах начали сметать почти подчистую. Да с такой скоростью, будто население готовится к концу света, не иначе.

Правительство региона (да и все здравомыслящее население области) слегка забеспокоилось из-за такого рвения и поспешило обратиться к паникующим жителям. Видео появилось в группе «Стопкоронавирус | Кировская область», созданной властями.

Дефицита товаров в магазинах из-за коронавируса не будет, говорится в обращении к горожанам. Сейчас все торговые сети подтвердили дополнительные поставки товаров, которые пользуются повышенным спросом. А запасы самых значимых из них сформированы на два месяца вперед, и к тому же постоянно пополняются.

Не сказать, что это обращение возымело какое-то действие - в магазинах продолжают пропадать продукты «первой необходимости». Это мука, подсолнечное масло, гречка, макароны и, почему-то, туалетная бумага и водка. Фотографии пустых прилавков регулярно появляются в соцсетях, вызывая у одних кировчан приступ паники, у других - ругани, а у третьих - неконтролируемого смеха.

С гречкой в магазинах ситуация действительно, что называется, не очень.Фото: Алексей Гмызин

А КОРОННЫЙ ПРОДУКТ - ГРЕЧКА

«В России один смертельный случай от коронавируса все-таки произошел. Мужика в гараже убило обрушившимся стеллажом с 200 кг гречки, риса, сахара и тушёнки», - жестко шутят в комментариях те горожане, что не поддаются панике.

В том же духе прокомментировал происходящее и кировский юрист Ярослав Михайлов. На своей странице в соцсетях он выложил фотографию пустых полок в магазине, снабдив ее нелестным комментарием.

- В кировских магазинах смели всю гречу с прилавков из-за коронавируса - видимо, на том свете пригодится, - по-черному шутит юрист. - Ведь если будет эпидемия, то, исходя из ситуации в нашей медицине, греча им уже не понадобится.

«Комсомолка» крайне заинтересовалась таким поворотом и отправила сотрудников на разведку в ближайший продуктовый. Один из них и принес из своего рейда красноречивые фотографии пустых полок.

Рис тоже сметают практически подчистую.Фото: Алексей Гмызин

Другая сотрудница рассказала, что в магазине у ее дома продуктов днем с огнем не сыщешь. Полки с солью, сахаром, рисом и гречкой стоят пустые.

НЕТ АНТИСЕПТИКА - ВОЗЬМЕМ ВОДКУ

В соцсетях жалуются на скачок цен на средства гигиены - антибактериальные салфетки, дезинфицирующие гели и антисептики.

- Передо мной на кассе стоял мужчина, пробивал два ящика маленьких бутыльков антисептического геля, - рассказала «Комсомолке» одна из читательниц. - Эмоции на лице продавщицы были просто неописуемые.

Медицинских масок в городе и подавно не найти. А если они и появляются, то их тут же сметают, несмотря на завышенную цену.

- Коронавирус головного мозга, - комментируют разозленные таким поворотом кировчане. - Идиоты вылезли, вот что происходит.

Жалующимся советуют дезинфицироваться водкой - «ручки и личико протереть, горлышко прополоскать, и все будет ок». Да вот только и ею затариваются по полной, по сообщениям кировчан.

- Вот я только думал, [черт] с ней, с этой гречей, лишь бы алкоголь не скупили, а тут такие новости, - расстроенно замечает кто-то из любителей спиртовых примочек. - На что в первую очередь заначку спустить? На паштет или водку?

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?

Есть и та группа кировчан, что и вовсе не верит в татаро-монгольские набеги на городские магазины. «Бред!», «Вброс!» - вот и все, что можно услышать от них в комментариях к подобным постам. Ну, и еще утверждения, что они только что вернулись из магазина, и никакого ажиотажа в нем не заметили.

Отдельная категория «неверующих» утверждает, что никакого коронавируса нет вообще.

- Люди, вы сдурели? Очнитесь, это обычный грипп, в России еще никто не умер, зачем зря панику нагонять? - типичный пример такого комментария.

В чем-то и эта часть горожан права - нагонять панику поистине ни к чему. Напоминаем, что по состоянию на сегодняшний день, 18 марта, в Кировской области зарегистрирован лишь один случай заражения коронавирусом, и подозревается еще один. Ну а если уж регион полностью готов, по словам властей, то опасаться и вовсе нечего.