Еще один кировчанин госпитализирован с подозрением на коронавирус

16 Март 2020 2020-03-16T15:16:55+03:00

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В Кирове зарегистрировали второй случай подозрения на коронавирус. Напомним, в пятницу, 13 марта появилась информация о первом возможном заражении.

Кировчанка приехала из Германии с признаками респираторной инфекции. Тест-система показала наличие коронавируса. Женщину госпитализировали в городскую инфекционную больницу, ее анализы отправили в Новосибирск для точного результата. Ответ с точным диагнозом должен прийти сегодня, в понедельник, 16 марта.

Вторым подозреваемым оказался муж кировчанки - тест показал наличие вируса и у него. Его анализы также отправили в новосибирскую лабораторию. Сейчас состояние супругов оценивают как «удовлетворительное». Все лица, контактировавшие с ними, установлены и находятся под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU