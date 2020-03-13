Масок нет, но вы держитесь: в Кировской области выявили первый случай подозрения на коронавирус

Правительство Кировской области объявило о первом подозрении на коронавирус. Носительницей стала местная жительница, вернувшаяся из Германии. Все бы ничего, но прилетела она с признаками ОРВИ и сразу обратилась к врачам.

Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы девушки отправили в лабораторию, на данный момент инфекция не подтверждена. Сама пациентка сейчас находится в кировской инфекционной больнице, и врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. За всеми, с кем общалась кировчанка, также наблюдают врачи.

Сейчас в инфекционной больнице Кирова идет подготовка для принятия пациентов с подозрением на коронавирус. В частности, часть пациентов «раскидали» по другим городским больницам, усилили меры безопасности и установили пропускной режим. Так сообщает пресс-служба правительства региона.

Не далее как сегодня утром в группе «Злой Кировчанин» появился пост, который сейчас уже удален администраторами. Один из жителей города проезжал мимо инфекционной больницы и увидел оцепление из полицейских машин. «Учения!» - сказали кировчане в комментариях. «Учения!» - заявила «Комсомолке» пресс-служба МВД. «Никакие это не учения», - откровенно заявил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

Кировскую инфекционную больницу оцепили сегодня утром. Фото: скриншот видео Владислав Крысов

«МЫ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ»

Правительство региона оперативно собрало пресс-конференцию по поводу подозрения на коронавирус. Новость расползлась быстро - естественно, что у людей возникли вопросы. На них журналистам и отвечала быстро собранная коллегия из первого зампреда правительства, министра здравоохранения и руководителя областного управления Роспотребназдора. Трансляцию с конференции вел интернет-портал «Свойкировский.рф».

Дмитрий Курдюмов начал издалека, с явной целью успокоить население, заявив, что область полностью готова к пришествию коронавируса, если таковое все-таки случится.

- Выполнены все мероприятия, есть дыхательные аппараты, аппараты ЭКМО, специалисты, - уверенно заявил Дмитрий Александрович.

В инфекционной больнице подготовили 13 специальных боксов в разных корпусах - так называемые мельцеровские боксы. По словам первого запреда, их особенности в отдельных помещениях для больных и для персонала. Еще одна особенность - специальные требования к вентиляции.

Именно в такой специальный бокс поместили кировчанку с подозрением на коронавирус. Молодая девушка, вернувшись из командировки, обратилась к врачам с повышенной температурой. Предварительная диагностика показала подозрения на инфекцию. Все анализы кировчанки отправили на диагностику в специализированное учреждение в Новосибирске. По словам первого зампреда, результат будет готов в течение трех дней - то есть уже в понедельник.

- Мы обязаны обеспечить отдельное функционирование этого корпуса и подготовить все остальные боксы, - заявил Дмитрий Курдюмов. - Поэтому начались стандартные мероприятия по перемещению пациентов. Так было и раньше при тяжелых эпидемиях гриппа, только раньше на это не обращали внимание.

Раньше в эти боксы помещали всех, вернувшихся из стран, где много людей заболело коронавирусом. Всего таких насчитали 41 человека, и 15 из них, по словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, уже прошли карантин и вышли на работу.

- Это классический вирус, и чаще всего осложнения таких вирусов связаны с пневмонией, - заявил Дмитрий Курдюмов. - Чаще страдают люди старшего возраста. Есть ли необходимость карантина? Скорее есть необходимость соблюдать элементарные правила личной гигиены и следить за своим здоровьем.

- В случае плохого самочувствия нужно вызывать скорую помощь или своего врача на дом и пока поменьше выходить в поликлиники, - добавил Андрей Черняев.

Если кировчанин обратится с симптомами, то, независимо от того, выезжал он за рубеж или нет, его все равно полностью обследуют.

«НАМ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ»

Как сказал первый зампред, пациентов «инфекционки» действительно перераспределили. Но освободили только те места, где есть специальные боксы.

- Эти меры ничем не отличаются от тех, которые мы принимали во время тяжелых эпидемий гриппа. Сейчас мы проводим мероприятия по освобождению этих корпусов. Мы полностью готовы, и мы будем отвечать на вопросы и информировать в оперативном режиме. Нам нечего скрывать, - уверенно заявил Дмитрий Курдюмов.

Никаких учений в больнице не было - по его же словам, это мероприятия по освобождению боксов. «Комсомолка» уже после окончания пресс-конференции дозвонилась в пресс-службу кировского УМВД и повторила свой вопрос. Как выяснилось, кировское УМВД действительно запланировало на сегодня учения на случай карантина, которые с утра и провели. А после обеда, по словам пресс-службы, появился областной Минздрав, когда стражей порядка там и в помине уже не было.

На фоне неоднократного заявления Дмитрия Курдюмова о том, что никаких учений в больнице не было, становится вовсе интересно. То ли два ведомства не знали о мероприятиях друг друга (и это при том, что правительство области создало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса, куда Дмитрий Александрович как раз входит!), то ли… Впрочем, остановимся на этом. И без того есть о чем подумать.

«МАСКА - ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ»

Если подозрения подтвердятся, то девушку будут лечить до полного выздоровления. Тест стопроцентной достоверностью, как сказал первый зампред правительства, не обладает.

Посыпались стандартные вопросы - а как защититься, если во всех городских аптеках масок днем с огнем не сыщешь? Первый зампред правительства спокойно заверил, что сейчас они проводят переговоры с аптеками и поставщиками. И тут же добавил:

- Я вам говорю как врач: маска - это хорошо, но это не главное.

А что главное? Личная гигиена! Потому что способ передачи вируса, по словам Дмитрия Александровича, не только воздушно-капельный, но еще и контактно-бытовой. И оральный. То есть - одеваемся в противогазы и избегаем прямых контактов с людьми. Ну а если серьезно - дезинфекция помещений, частая уборка, элементарные правила вроде частого мытья рук и, по возможности, избегание мест массового скопления людей. Уже в понедельник мы узнаем, действительно ли нам есть чего опасаться. А может, и нет.