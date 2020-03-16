У кировчанки с подозрением на коронавирус подтвердили диагноз

16 Март 2020 2020-03-16T16:03:48+03:00

Сейчас в лабораторию отправили анализы ее супруга, также госпитализированного

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В Кирове зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Подозрение у местной жительницы, вернувшейся из Германии, подтвердилось. В понедельник 16 марта из Новосибирска пришел результат анализов, сообщающий, что женщина действительно больна.

Сейчас в лабораторию отправлены анализы мужа кировчанки, у которого тест-система также выявила новую инфекцию. Оба супруга находятся в инфекционной больнице областного центра, в специальных боксах, и получают все необходимое лечение. Врачи оценивают состояние обоих кировчан как удовлетворительное.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8-800-100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства, и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

ИСТОЧНИК KP.RU