2020-03-29T16:21:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: как врачи городской инфекционной больницы борются с новой инфекцией

Врачи буквально живут на работе, чтобы вылечить своих пациентов
Анастасия РОМАНОВА
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Врачи вынуждены работать для своих подопечных еще и психологами - многие из них напуганы. Фото: kirovreg.ruВрачи вынуждены работать для своих подопечных еще и психологами - многие из них напуганы. Фото: kirovreg.ru
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Кировская инфекционная больница бросила все силы на борьбу с коронавирусом. С тех пор, как 12 марта в медучреждение привезли «нулевую пациентку», врачи не выходят из здания, неся круглосуточное дежурство. Пресс-служба правительства Кировской области подробно рассказала, как работают сотрудники в стенах больницы, они буквально живут на работе.

Сейчас постоянное дежурство в городской «инфекционке» несут шестеро врачей. Один из них помогает детям, остальные - взрослым пациентам. Их забота - кировчане с подтвержденным диагнозом и контактные лица прибывших из-за границы. По словам одного из инфекционистов, Алексея Протасова, ни одного «тяжелого» пациента в больнице сейчас нет, и подключать к аппарату ИВЛ не пришлось еще ни одного больного. Состояние у всех стабильное, а у некоторых нет даже клинических проявлений болезни.

Врачи вынуждены работать для своих подопечных еще и психологами - многие из них напуганы. Сейчас, по словам Алексея, их эмоциональное состояние в основном нормальное. Однако их пугает масса информации из «зараженных» стран, и со многими приходится работать не по основному профилю.

Медперсонал надежно защищен и не боится заразиться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медперсонал надежно защищен и не боится заразиться.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медперсонал надежно защищен и не боится заразиться. Все специалисты работают в противочумных защитных костюмах, одноразовых и многоразовых. Первые утилизируют после использования, вторые тщательно обрабатывают и вновь надевают.

Также врач прояснил, почему пациентам дважды делают тест на коронавирус. Дело в том, что большую роль в болезни играет инкубационный период. Часть больных попала в больницу как контактные лица, на первой стадии, и тест выдавал отрицательный результат. Позже, когда вирус начинал развиваться в организме, соответственно, результат был уже положительным. Именно поэтому всем возвращающимся из-за границы рекомендовали самоизолироваться.

Напомним, 26 марта из больницы выписали первых выздоровевших - «нулевую пациентку» и ее супруга. Сейчас они находятся на домашнем карантине. Оставшиеся пациенты, и подтвержденные, и с подозрением, лежат в «инфекционке». Врач отмечает, что у них есть возможность связи с родными и всем миром - в боксах есть Wi-Fi. Так они и коротают дни до выписки - общаются с друзьями, читают книги.

- Мы все надеемся, что инфекция скоро пойдет на спад, и мы сможем одолеть этот вирус. Ранее мы сталкивались со свиным гриппом, где было много осложнений, и здесь клиника чем-то похожа, но вирус «проваливается» ниже, в легкие, и очень быстро развивается пневмония и дыхательная недостаточность, в этом плане он представляет опасность, - отмечает доктор. - Поэтому призываю всех соблюдать меры профилактики, сообщать о приезде из-за границы, беречь свое здоровье и здоровье близких.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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