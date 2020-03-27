Всем пассажирам Победилово начали измерять температуру

27 Март 2020 2020-03-27T10:04:37+03:00

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В аэропорту Победилово всем пассажирам начали измерять температуру тела бесконтактным способом. О тех, у кого она будет повышенной, сразу будут сообщать в управление Роспотребнадзора по Кировской области. Нововведение прижилось с 26 марта.

Такие же меры принимаются в отношении сотрудников аэропорта - температуру им измеряют в начале каждой смены. При отклонении от нормы работника тут же отправляют к врачу. В этот момент в аэропорту обязан находиться полицейский.

Недавно мы писали, что в Победилово усилили меры профилактики. Каждые два часа в здании аэропорта дезинфицируют все поверхности. Для пассажиров размещены информационные листовки и диспенсеры с антисептиком для рук.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU