В Победилово каждые два часа проводят дезинфекцию

20 Март 2020 2020-03-20T14:36:19+03:00

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Правительство Кировской области продолжает контролировать ситуацию с коронавирусной инфекцией. Теперь в Победилово усилили меры профилактики. Каждые два часа во всех помещениях аэропорта проводят дезинфекцию, после чего обрабатывают и инвентарь. В скором времени все залы ожидания оборудуют диспенсерами для дезинфекции рук. В здании также повесили информационные материалы о мерах предосторожности в общественных местах.

На случай прилета потенциально зараженного пассажира разработали целый план действий. Если в самолете находится человек с подозрением на заболевание, сотрудники немедленно вызывают «скорую помощь», работников областных Центра гигиены и эпидемиологии, Роспотребнадзора и Минздрава. Для дезинфекции салона самолета вызывают специализированную организацию, причем судно увозят на карантинную стоянку. По такой же схеме работают, если человека с подозрением на коронавирус выявляют в здании аэропорта.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU