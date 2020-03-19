Как кировчанам распознать коронавирус и защититься от него?

В Кирове продолжается борьба с коронавирусом. Областное управление Роспотребнадзора мониторит всех приезжающих из потенциально опасных стран. По состоянию на 11 марта среди болеющих пневмонией и ОРВИ провели уже 1700 исследований. Сейчас в инфекционной больнице находится шестеро кировчан с подозрением на коронавирус и одна жительница города с подтвержденным диагнозом.

Роспотребнадзор по Кировской области составил для населения памятку с симптомами новой инфекции и рекомендациями по профилактике.

КАК РАСПОЗНАТЬ?

Признаки коронавирусной инфекции схожи с симптомами обычного гриппа.

- высокая температура тела;

- головная боль;

- слабость;

- кашель;

- затрудненное дыхание;

- боли в мышцах;

- тошнота;

- рвота;

- диарея.

При ухудшении самочувствия нужно срочно вызывать на дом врача.Фото: Иван МАКЕЕВ

КАК ИЗБЕЖАТЬ?

Уберечься от заражения достаточно просто. Нужно лишь соблюдать следующие несколько правил, чтобы значительно снизить риск заболеть:

- лучше не посещайте общественные места и очаги массового скопления людей, отказаться от походов в торговые центры и кинотеатры. Да и от городского транспорта желательно поберечься;

- в общественных местах используйте медицинскую маску (респиратор). Не забудьте, менять средство защиты нужно через каждые 2-3 часа!

- старайтесь избегать близких контактов и нахождения в одном помещении с людьми, у которых ярко выражены все признаки ОРВИ (кашель, насморк, чихание и т.д.);

- тщательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы и контактов с людьми;

- дезинфицируйте свои гаджеты, оргтехнику и все поверхности, к которым прикасаетесь;

- по возможности ограничьте прямые контакты с людьми - объятия и рукопожатия;

- пользуйтесь только собственными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка и т.д.).

МНЕ КАЖЕТСЯ, Я ЗАРАЗИЛСЯ!

Если вы все-таки заподозрили у себя инфекцию, то для вас отдельные правила. Поберегите не только себя, но и окружающих!

1. Посидите дома. Самое время отдохнуть и заняться делами, которые давно откладывали на потом. Если же самочувствие ухудшится - срочно вызывайте врача на дом. Расскажите ему о местах пребывания за последние две недели, возможных контактах с людьми. Строго следуйте указаниям медиков, не занимайтесь самолечением!

2. Как можно меньше общайтесь со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и подверженными хроническим заболеваниям. Чем меньше людей контактирует с больным, тем лучше.

3. При кашле или чихании пользуйтесь платком или одноразовой салфеткой, прикрывая рот. Если под рукой ничего нет - чихайте в локоть. Не распространяйте заразу по возможности!

4. Используйте только свои предметы личной гигиены. И лучше пока поешьте из одноразовой посуды.

5. Почаще устраивайте в своем доме влажную уборку с дезинфекцией. И проветривать не забывайте.

Для кировчан, приехавших из мест с зафиксированными вспышками заражения, отдельные инструкции:

- изолироваться на 14 дней;

- вызвать врача на дом, чтобы получить больничный лист и пройти медицинское наблюдение или обследование при необходимости;

- если вы приехали из-за рубежа и заболели в течение месяца после возвращения - обращайтесь к медикам, даже если у вас легкие симптомы заболевания.

Напоминаем, что первое подозрение на коронавирус в Кировской области появилось 13 марта у женщины, вернувшейся из Германии. 16 марта ее диагноз подтвердили лабораторно. Сейчас результатов анализов ждут еще шестеро человек.

Также следует помнить, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства, и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.