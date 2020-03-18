2020-03-18T18:27:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще четверо кировчан попали под подозрение на коронавирус

Все анализы уже отправили в лабораторию для подтверждения диагноза
Анастасия РОМАНОВА
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Все новые подозреваемые оказались контактными лицами супружеской пары.Все новые подозреваемые оказались контактными лицами супружеской пары.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще у четверых кировчан выявили подозрение на коронавирус. Тест-система определила наличие вируса. Их анализы уже отправлены в специализированную лабораторию в Новосибирск.

Напомним, первое подозрение 13 марта определили у кировчанки, вернувшейся из Германии. Ее диагноз подтвердился 16 марта. Следующий подозреваемый - супруг женщины, и результаты его анализов должны прийти в ближайшее время.

Как выяснилось, четверо новых подозреваемых ехали с супружеской парой в поезде из Москвы - их места были рядом. Кировчан немедленно госпитализировали в специальные боксы в инфекционной больнице, их анализы также уже отправлены в лабораторию.

Состояние супружеской пары, к слову, врачи по-прежнему оценивают как стабильно удовлетворительное. У женщины нет никаких клинических проявлений инфекции, а ее супруг не предъявляет никаких жалоб.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8-800-100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства, и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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