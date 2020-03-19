2020-03-19T12:10:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области выявили еще одного жителя с подозрением на коронавирус

Горожанин, у которого тест-система нашла наличие инфекции, прилетел из Швейцарии
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанин с подозрением на коронавирус прилетел в Россию из Швейцарии.Кировчанин с подозрением на коронавирус прилетел в Россию из Швейцарии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кирове, как сообщает правительство области, зафиксировано еще одно подозрение на коронавирус. Молодой человек прилетел в Россию из Швейцарии чартерным рейсом, а после добрался до Кирова на поезде. Тест-система выявила у кировчанина подозрение на новую инфекцию. Его анализы отправили в лабораторию «Вектор» в Новосибирск. Мужчину госпитализировали в специальный бокс в городской инфекционной больнице. Все контактные лица устанавливаются.

Таким образом, сейчас в Кировской области зафиксировано шестеро человек с подозрением на коронавирус и один человек с подтвержденным диагнозом. Все они находятся под наблюдением врачей в специальных боксах. Результаты анализов кировчанина, супруга женщины с подтвержденным диагнозом, должны прийти уже в ближайшее время.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства, и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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