2020-03-26T12:09:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 26 марта 2020 года: семеро подтвержденных и восемь под подозрением

Анализы по всем подозреваемым уже отправлены в лабораторию
Анастасия РОМАНОВА
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Новых подтверждений диагноза пока не появилось. Фото: pixabay.comНовых подтверждений диагноза пока не появилось. Фото: pixabay.com
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В Кировской области выявили еще три подозрения на коронавирус. По данным правительства области, это супружеская пара, вернувшаяся из поездки в Чили, и контактное лицо девушки, приехавшей из Турции.

Таким образом, в регионе сейчас семеро зараженных кировчан и восемь с подозрением на инфекцию. Сейчас все они находятся в кировской инфекционной больнице, в специальных изолированных боксах. Пациенты получают все необходимое лечение, и врачи оценивают их состояние как стабильно удовлетворительное. Анализы подозреваемых уже отправлены в лабораторию. В течение нескольких суток придет результат.

Не следует забывать, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 26 марта 2020 года: семеро подтвержденных и восемь под подозрением
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