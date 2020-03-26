В Кировской области выписали двоих первых вылеченных от коронавируса пациентов

26 Март 2020 2020-03-26T14:25:38+03:00

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26 марта из кировской инфекционной больницы выписали первых пациентов, которых вылечили от коронавируса. Ими стали муж и жена, вернувшиеся из Германии. Повторные анализы на наличие инфекции показали у них отрицательный результат. Сейчас первых выписанных направили домой на карантин.

Супружеская пара выразила благодарность врачам и медперсоналу. Их самих, в свою очередь, поблагодарил за соблюдение правил изоляции первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. Заодно он отметил, что городская инфекционная больница полностью готова к приему пациентов с подозрением на коронавирус. Запасы всех необходимых материалов, СИЗ и дезинфицирующих средств пополнили. Есть все необходимые лекарство и оборудование.

Таким образом, на сегодня в больнице остаются пятеро подтвержденных зараженных коронавирусом и восемь подозреваемых на наличие инфекции. Анализы последних уже отправлены в лабораторию. Ответ должен прийти в течение нескольких суток.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU