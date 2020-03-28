2020-03-28T15:25:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области готовят дополнительные корпуса для зараженных коронавирусом

С их учетом мест для заболевших будет достаточно
Анастасия РОМАНОВА
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Для больных готово 156 мест, при этом в специальных изолированных боксах можно разместить до 72 заболевших.Для больных готово 156 мест, при этом в специальных изолированных боксах можно разместить до 72 заболевших.Фото: Андрей АБРАМОВ
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На борьбу с коронавирусом в Кировской области брошены все силы. Региональный Минздрав провел анализ имеющейся базы койкомест. Сейчас на базе городской инфекционной базы развернули госпиталь. Всего для больных готово 156 мест. В специальных изолированных боксах можно разместить до 72 заболевших.

Напомним, что сейчас в инфекционной больнице лежит 45 человек, из них 8 - дети. У шести кировчан подтвержден диагноз, еще семеро ожидают результатов анализов из лаборатории. Оставшиеся 32 человека - вернувшиеся из-за границы с признаками ОРВИ и контактные лица без подозрения на инфекцию.

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов заявил, что власти определили дополнительные медорганизации для оказания помощи заболевшим, если это понадобится инфекционному госпиталю. Сейчас это отдельно стоящие корпуса трех медучреждений города. Если задействовать их, то количество мест увеличится до 636, что, по словам первого зампреда, полностью соответствует нормативу.

Подготовка уже начата, и первый корпус будет готов к 6 апреля. Определили и врачей-специалистов на эти места. В помощь им пойдут студенты кировских медицинских колледжа и университета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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