2020-03-27T13:06:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировчанина принудительно отправили в инфекционную больницу

Мужчина контактировал с приезжими из-за границы, но изолироваться отказался
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанин отказался самоизолироваться после контакта с прибывшими из-за границы.Кировчанин отказался самоизолироваться после контакта с прибывшими из-за границы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кирове местного жителя принудительно положили в городскую инфекционную больницу. По сообщению областного Роспотребнадзора, мужчина находился в контакте с людьми, которые приехали из-за границы. Все бы ничего, но у тех обнаружили ОРЗ. Да и страна для посещения была неблагополучная. Словом, кировчанин оказался контактным с потенциально зараженными коронавирусом. Однако добровольно лечь в больницу он отказался, как и сидеть дома в самоизоляции.

Главному санитарному врачу по Кировской области пришлось буквально силой заставлять мужчину лечь в больницу - через высшие инстанции. Октябрьский районный суд удовлетворил иск о принудительном помещении под медицинское наблюдение в городскую инфекционную больницу.

Региональное управление Роспотребнадзора отмечает, что симптомы заболевания коронавирусом могут проявиться в любой день инкубационного периода. А чтобы подтвердить отсутствие заражения, нужно дважды получить отрицательный результат обследования.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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