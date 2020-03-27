2020-03-27T11:38:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 27 марта 2020 года: восемь подтвержденных и семь под подозрением

Анализы по всем подозреваемым уже отправлены в лабораторию
Анастасия РОМАНОВА
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Сейчас в кировской инфекционной больнице лежат шестеро пациентов с подтвержденным диагнозом и семеро подозреваемых на вирус.Сейчас в кировской инфекционной больнице лежат шестеро пациентов с подтвержденным диагнозом и семеро подозреваемых на вирус.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Кировской области зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом. Из лаборатории в Новосибирске пришли результаты анализов, подтверждающие наличие инфекции у девушки, вернувшейся из Турции. Напомним, семья, мать и две взрослые дочери, приехав из-за границы, не сочли нужным обратиться к врачам и уехали в гости в Белую Холуницу. Обе семьи госпитализированы в кировскую инфекционную больницу и находятся под наблюдением.

Таким образом, в регионе на сегодняшний день зафиксировано восемь случаев заражения и семь подозрений на коронавирус. Последние сейчас ждут результатов своих анализов. Из восьми пациентов с подтвержденным диагнозом двоих уже выписали из больницы - «нулевую пациентку» и ее супруга. Оба выздоровевших сейчас сидят дома на карантине.

Всего в кировской инфекционной больнице сейчас находится 45 человек: шестеро с подтвержденным диагнозом и семеро - подозреваемые на инфекцию. Остальные 33 человека - контактные лица. Все они размещены в специальных изолированных боксах. Врачи оценивают их состояние как стабильно удовлетворительное.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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