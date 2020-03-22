В Кирове госпитализирована еще одна семья с подозрениями на коронавирус

Как сообщает правительство Кировской области, еще у одной жительницы области тест-система обнаружила коронавирус. Выяснилось, что она, вместе со своей матерью и сестрой возвратились из Турции. По прибытии в город, семья ничего не сообщила по телефону горячей линии. После они поехали к своим друзьям в Белую Холуницу.

Специалисты, отслеживающие граждан, вернувшихся из другой страны, быстро установили место, где находилась семья. К ним оперативно выехала бригада скорой помощи. У всех людей, находившихся в доме, был взял анализ на коронавирус. Тест показал положительный результат у одной из сестер, которые приехали из Турции. Обе семьи доставлены в Инфекционную больницу города Киров.

Проведено расследование, с какими пассажирами поезда «Москва-Красноярск» контактировала заразившаяся. С ними ведется индивидуальная работа. Анализ девушки, которая прилетела из Турции и ехала в вагоне поезда, отправлен в лабораторию «Вектор».

Для заболевших Областная инфекционная больница оборудовала специальные боксы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КТО ЕЩЕ «НА КРЮЧКЕ»

Всего в Кирове пятеро заболевших инфекцией из Уханя. Плюс, трое ждут окончательных результатов из референсной лаборатории. Это пассажирка поезда «Москва-Новый Уренгой», девушка, о которой «Комсомолка» писала выше. И еще один мужчина, приехавший из Швейцарии.

Все заболевшие и те, у кого подозревают наличие вируса, находятся в специальных изолированных боксах в областной инфекционной больнице. Медики оказывают им должный уход и лечение. А состояние описывают, как стабильное и удовлетворительное.

В МИРЕ ПАНДЕМИЯ, НО ДУША ХОЧЕТ ПУТЕШЕСТВИЙ

Если житель области - путешественник до мозга костей, но срок путевки истекает, и ему срочно нужно возвращаться на родину, Роспотребнадзор составил для таких граждан правила.

1. Изолироваться на две недели;

2. Вызвать домой врача, чтобы тот выписал больничный лист;

3. По возможности, пройти обследование в поликлинике;

4. Если после поездки гражданин заболел в течение месяца, нужно незамедлительно обратиться в медучреждение.

Также в области действует горячая линия для тех жителей региона, кто вернулся из другой страны. Позвонив по номеру 8(800)100-43-03, или обратившись в регистратуру своей поликлиники, путешественник должен сообщить следующие данные: личную информацию, страну, и сколько времени он там находился. Сделать это нужно в кратчайшие сроки!

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