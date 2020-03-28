2020-03-28T12:06:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 28 марта 2020 года: восемь подтвержденных и семь под подозрением

Двое из восьми заболевших новой инфекцией уже выписались
Анастасия РОМАНОВА
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Сейчас в городской инфекционной больнице лежит 45 человек, из них 8 - дети. Фото: Фото: pixabay.comСейчас в городской инфекционной больнице лежит 45 человек, из них 8 - дети. Фото: Фото: pixabay.com
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В Кировской области зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом и семь случаев подозрений. Напомним, двое пациентов уже выписались из больницы. «Нулевая пациентка» и ее супруг, ставшие первыми носителями вируса в регионе, выздоровели, и сейчас находятся дома на самоизоляции. Новых случаев заражения сейчас не выявлено.

Сейчас в городской инфекционной больнице лежит 45 человек, из них 8 - дети. У шести кировчан подтвержден диагноз, еще семеро ожидают результатов анализов из лаборатории. Оставшиеся 32 человека - вернувшиеся из-за границы с признаками ОРВИ и контактные лица без подозрения на инфекцию. Все пациенты, по словам врачей, чувствуют себя стабильно удовлетворительно и получают все необходимое лечение.

На домашнем карантине по Кировской области сейчас находится 1620 человек без признаков ОРВИ, из них 222 ребенка. 1094 человек вернулись из-за границы. Сейчас проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия и работают с контактными лицами.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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