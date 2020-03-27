Кировская область помогает республике Коми проводить тесты на коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T11:59:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировская область начала помогать республике Коми в проведении тестов на коронавирус. Первые пробы на диагностику уже направили к нам в регион. Так наши соседи смогут оперативнее проверять население, находящееся в зоне риска.

До недавнего времени в Кировской области исследование тест-системами проводили только в лаборатории местного Роспотребнадзора. Теперь к ним подключилась лаборатория городской инфекционной больницы. Сейчас в ней успели провести уже 400 тестов на коронавирус. Дополнительные возможности лаборатории, по словам первого зампреда областного правительства Дмитрия Курдюмова, позволяют проводить более 1000 тестов в сутки.

Кроме того, для получения подтверждения диагноза определили новую лабораторию. Теперь вместо Новосибирска анализы будут отправлять в Москву. Рассчитывается, что подтверждение диагноза благодаря этому будет занимать не более суток - вместо четырех дней.

ИСТОЧНИК KP.RU