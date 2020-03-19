Кировские волонтеры будут помогать инвалидам и пожилым людям, наиболее уязвимым к коронавирусу

19 Март 2020 2020-03-19T18:58:51+03:00

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В Кировской области волонтеры и социальные работники будут помогать пожилым людям и инвалидам. Поскольку именно эта категория населения наиболее уязвима для новой коронавирусной инфекции, она сейчас требует особого внимания. В регионе за каждым ветераном закреплен соцработник, и, если потребуется дополнительная помощь, ее окажут волонтеры, в том числе медики.

Теперь в случае необходимости соцработники будут выезжать к пожилым людям на дом. Они, как и инвалиды, могут позвонить на единый номер телефона по вопросам соцобслуживания 8 (800) 201-21-09, если им необходим посторонний уход и помощь. Обратиться по этому номеру могут также родственники таких лиц, если им нужна консультация или поддержка специалистов, и любые кировчане, которым известно о нуждающемся в помощи человеке.

Если обратившийся пожилой человек соглашается на постоянную помощь, к нему выезжает соцработник. В случае, когда необходимо помочь единожды, то сведения о позвонившем передаются волонтерскому корпусу.

Сейчас в регионе работает 1500 соцработников, 500 из них - в Кирове. Все они прошли инструктаж по мерам профилактики распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU