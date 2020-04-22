«Мой долг - быть на передовой»: врач-инфекционист из госпиталя в Талице рассказала о своей работе
В Кировской области продолжается борьба с коронавирусом. Медики приезжают со всего региона, чтобы помогать своим коллегам из областного центра трудиться и спасать чужие жизни. Наталья, врач-инфекционист из Уржума, переехала в Киров, чтобы работать в госпитале на базе Талицкого детского санатория, открытого 16 апреля. Ее рассказом с нами поделилась пресс-служба правительства области.
Сейчас в Талице лечатся 80 человек. 10 врачей - терапевты-инфекционисты и педиатры - круглосуточно оказывают своим пациентам помощь.
«МОЙ ДОЛГ - БЫТЬ НА ПЕРЕДОВОЙ»
- Я знала, что в Кирове требуются сотрудники. Когда мне предложили здесь работать, я согласилась, не раздумывая, - честно говорит Наталья. - Я посчитала, что это мой долг - быть на передовой, когда весь мир борется с инфекцией.
Мама смелой женщины когда-то работала инфекционистом - в 1973 году, в момент вспышки эпидемии холеры. И тогда врачи не допустили гибели ни одного пациента. Наталья решила, что пора повторить подвиг своей матери. И отправилась в госпиталь в Талице. Как признается инфекционист, с семьей прощались со слезами на глазах. Но Наталья знала, что ее место - здесь, рядом с коллегами, в борьбе с новой болезнью.
Врачом женщина мечтала быть с детства. Мама часто привозила ее к себе, в инфекционное отделение, где работала. Там маленькая тогда еще Наталья и поняла, кем хочет стать. И, поступив в медвуз, ни капли не колебалась по выбору специализации.
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ
Всем врачам, как признается женщина, поначалу страшно заразиться, но к этому постепенно привыкаешь - и к условиям работы, и к противочумным костюмам, в которых приходится ходить. Каждую неделю всех докторов обследуют на коронавирус.
Смена Натальи длится с утра и до позднего вечера - ведь она взвалила на свои плечи должность заведующей отделением. Она и принимает пациентов, и обходит их, и лечит больных, и заполняет карты, и консультирует врачей-новичков… Около девяти вечера Наталья уходит домой. Домом для нее теперь служит общежитие, расположенное в соседнем корпусе. Как признается сама женщина, отдыхает она теперь только ночью. Однако за время сна полностью успевает восстановиться, чтобы быть готовой к новому дню.
Как заведующая, Наталья помогает в том числе врачам-новичкам. Фото: kirovreg.ru
Для врачей в общежитии есть все условия, по словам женщины. Проживание и питание организованы хорошо. Живут доктора по четверо человек на комнату. Есть комнаты для приема пищи, микроволновка, холодильник и чайник. Санузлы и душевые, конечно, тоже имеются. Врачи находятся в отделении круглосуточно - расписаны по дневным и ночным дежурствам.
Сейчас в госпитале в Талице лежат только те пациенты, у кого коронавирус протекает в легкой форме. Если же состояние кого-то из больных начнет ухудшаться, его переведут в палату интенсивной терапии для «тяжелых пациентов».
Настрой у всех, как делится Наталья, нормальный и адекватный. Врачи зачастую выступают и в роли психологов - пациентам морально тяжело находиться по две недели в одной и той же комнате. По ее признанию, стоит провести беседу с больными, и все приходит в норму.
«НЕ РАЗБИРАЕШЬ, СТРАШНО ИЛИ НЕ СТРАШНО - ЕСТЬ СЛОВО “НАДО”»
Наталья, как и другие доктора, не считает, что совершает какой-то подвиг. Это обычная работа, по ее словам, только в других условиях. Поначалу, как она говорит, конечно, было страшно, но кто-то же должен лечить таких больных. А инфекционисты по своей специальности призваны идти в очаг.
- Тут не разбираешь, страшно или не страшно - есть слово «надо». Конечно, это очень интересный опыт, но хочется, чтобы эпидемия закончилась, и такого больше не повторилось, - прокомментировала Наталья.
В конце этой недели из Талицкого госпиталя выписывают первых выздоровевших пациентов. А врачи стационара во главе со своей заведующей остаются на рабочих местах. Они готовы принимать новых заболевших, если это будет необходимо. Но все же будем надеяться, что этого не произойдет.
ИСТОЧНИК KP.RU