«Мой долг - быть на передовой»: врач-инфекционист из госпиталя в Талице рассказала о своей работе

В Кировской области продолжается борьба с коронавирусом. Медики приезжают со всего региона, чтобы помогать своим коллегам из областного центра трудиться и спасать чужие жизни. Наталья, врач-инфекционист из Уржума, переехала в Киров, чтобы работать в госпитале на базе Талицкого детского санатория, открытого 16 апреля. Ее рассказом с нами поделилась пресс-служба правительства области.

Сейчас в Талице лечатся 80 человек. 10 врачей - терапевты-инфекционисты и педиатры - круглосуточно оказывают своим пациентам помощь.

«МОЙ ДОЛГ - БЫТЬ НА ПЕРЕДОВОЙ»

- Я знала, что в Кирове требуются сотрудники. Когда мне предложили здесь работать, я согласилась, не раздумывая, - честно говорит Наталья. - Я посчитала, что это мой долг - быть на передовой, когда весь мир борется с инфекцией.

Мама смелой женщины когда-то работала инфекционистом - в 1973 году, в момент вспышки эпидемии холеры. И тогда врачи не допустили гибели ни одного пациента. Наталья решила, что пора повторить подвиг своей матери. И отправилась в госпиталь в Талице. Как признается инфекционист, с семьей прощались со слезами на глазах. Но Наталья знала, что ее место - здесь, рядом с коллегами, в борьбе с новой болезнью.

Врачом женщина мечтала быть с детства. Мама часто привозила ее к себе, в инфекционное отделение, где работала. Там маленькая тогда еще Наталья и поняла, кем хочет стать. И, поступив в медвуз, ни капли не колебалась по выбору специализации.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ

Всем врачам, как признается женщина, поначалу страшно заразиться, но к этому постепенно привыкаешь - и к условиям работы, и к противочумным костюмам, в которых приходится ходить. Каждую неделю всех докторов обследуют на коронавирус.

Смена Натальи длится с утра и до позднего вечера - ведь она взвалила на свои плечи должность заведующей отделением. Она и принимает пациентов, и обходит их, и лечит больных, и заполняет карты, и консультирует врачей-новичков… Около девяти вечера Наталья уходит домой. Домом для нее теперь служит общежитие, расположенное в соседнем корпусе. Как признается сама женщина, отдыхает она теперь только ночью. Однако за время сна полностью успевает восстановиться, чтобы быть готовой к новому дню.

Как заведующая, Наталья помогает в том числе врачам-новичкам. Фото: kirovreg.ru

Для врачей в общежитии есть все условия, по словам женщины. Проживание и питание организованы хорошо. Живут доктора по четверо человек на комнату. Есть комнаты для приема пищи, микроволновка, холодильник и чайник. Санузлы и душевые, конечно, тоже имеются. Врачи находятся в отделении круглосуточно - расписаны по дневным и ночным дежурствам.

Сейчас в госпитале в Талице лежат только те пациенты, у кого коронавирус протекает в легкой форме. Если же состояние кого-то из больных начнет ухудшаться, его переведут в палату интенсивной терапии для «тяжелых пациентов».

Настрой у всех, как делится Наталья, нормальный и адекватный. Врачи зачастую выступают и в роли психологов - пациентам морально тяжело находиться по две недели в одной и той же комнате. По ее признанию, стоит провести беседу с больными, и все приходит в норму.

«НЕ РАЗБИРАЕШЬ, СТРАШНО ИЛИ НЕ СТРАШНО - ЕСТЬ СЛОВО “НАДО”»

Наталья, как и другие доктора, не считает, что совершает какой-то подвиг. Это обычная работа, по ее словам, только в других условиях. Поначалу, как она говорит, конечно, было страшно, но кто-то же должен лечить таких больных. А инфекционисты по своей специальности призваны идти в очаг.

- Тут не разбираешь, страшно или не страшно - есть слово «надо». Конечно, это очень интересный опыт, но хочется, чтобы эпидемия закончилась, и такого больше не повторилось, - прокомментировала Наталья.

В конце этой недели из Талицкого госпиталя выписывают первых выздоровевших пациентов. А врачи стационара во главе со своей заведующей остаются на рабочих местах. Они готовы принимать новых заболевших, если это будет необходимо. Но все же будем надеяться, что этого не произойдет.