2020-04-16T11:48:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: две первые смерти от инфекции

В больнице скончались пациентки, входившие в группу риска
Анастасия РОМАНОВА
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Жительницы Перми и Яранска скончались в инфекционной больнице.Жительницы Перми и Яранска скончались в инфекционной больнице.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кировской области нынешней ночью скончались две женщины, зараженные коронавирусом. Первая - 80-летняя пермячка, возвращавшаяся из Санкт-Петербурга и ставшая первой «тяжелой» пациенткой, подключенной к ИВЛ. Вторая - 86-летняя жительница Яранска, до госпитализации ездившая в Москву. Обе женщины находились в группе риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

На сегодняшний день, 16 апреля, в Кировской области:

- 104 случая заражения коронавирусом;

- 10 пациентов выздоровели и выписались;

- 2 пациентов умерли.

Редакция «КП-Киров» приносит соболезнования родственникам погибших.

Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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