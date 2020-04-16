Коронавирус в Кирове: две первые смерти от инфекции
В Кировской области нынешней ночью скончались две женщины, зараженные коронавирусом. Первая - 80-летняя пермячка, возвращавшаяся из Санкт-Петербурга и ставшая первой «тяжелой» пациенткой, подключенной к ИВЛ. Вторая - 86-летняя жительница Яранска, до госпитализации ездившая в Москву. Обе женщины находились в группе риска по возрасту и хроническим заболеваниям.
На сегодняшний день, 16 апреля, в Кировской области:
- 104 случая заражения коронавирусом;
- 10 пациентов выздоровели и выписались;
- 2 пациентов умерли.
Редакция «КП-Киров» приносит соболезнования родственникам погибших.
Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU