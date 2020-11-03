В Кирове у врача, заболевшего коронавирусом, выявили 80-процентное поражение легкого

Александр перенес коронавирус с 80-процентным поражением легкого. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове 56-летний хирург перенес коронавирус с 80-процентным поражением легкого. По рассказу регионального Минздрава, Александр Сятчихин умудрился заболеть в разгар лета. Началось все с одышки и пропажи аппетита. А после температура тела поднялась до 38,8 градусов и не спадала несколько дней. Тогда врач отправился на компьютерную томографию.

- КТ-исследование показало у меня 40% поражения легкого. Изначально я лежал в больнице Нововятска, где ждал результатов мазка. После положительного теста меня перевели на лечение в госпиталь в Коминтерне, - рассказал хирург. - Лечение мне не помогало, динамика резко ухудшалась. На пятый день, после повторного КТ, которое показало уже 80% поражения легкого, меня перевели в инфекционную больницу, где лечат преимущественно тяжелых пациентов.

Александр провел в реанимации четыре дня. Дышать тяжело, общая слабость, мышцы плохо работают, конечности дрожат… Врача пришлось подключить к кислороду. Ему ставили капельницы и проводили противовирусную и антибактериальную терапию. По мнению хирурга, ему очень помогла процедура очистки крови. После первого же сеанса ухудшение состояния замедлилось, а после и вовсе прекратилось.

После реанимации хирург провел в инфекционном стационаре около недели, а после еще 14 дней долечивал пневмонию в нововятской больнице. Общее время болезни и восстановление после нее заняло три месяца. Причем у хирурга были собственные методики. Дома Александр устраивал себе физические нагрузки, разрабатывал легкие, занимался дыхательной гимнастикой и пил специальные препараты. Сейчас врач почти полностью восстановился, но обоняние к нему так и не вернулось.

Александр отмечает, что уберечься от болезни очень сложно - сейчас заразиться коронавирусом можно практически везде. Однако он спасся, и теперь сам вышел на работу - продолжать спасение чужих жизней. Хирург выражает огромную благодарность коллегам-медикам, которые интенсивно лечили его и заботились о нем.