2020-03-28T19:11:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Кирове: кого закрыли, куда бежать и что делать

Разбираемся, куда невозможно будет сходить не только на нерабочей неделе, но и в последующие дни
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
С 28 марта по 05 апреля 2020 года торговые и развлекательные центры работать не должны.С 28 марта по 05 апреля 2020 года торговые и развлекательные центры работать не должны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

С 28 марта 2020 года в Кировской области ввели карантин на время нерабочей недели. Как следствие, появилось ограничение в работе многих организаций. Разбираемся, кто и как работает в это непростое время.

У КОГО КАНИКУЛЫ?

С 28 марта по 05 апреля 2020 года прикрыты:

- все заведения общепита. Запрет не касается столовых, буфетов и кафе, в которых обедают кировчане, работающие на следующей неделе;

- торговые и развлекательные центры;

- рынки;

- салоны красоты;

- парикмахерские, косметические, массажные и спа-салоны;

- солярии, бани, сауны и т. п.

- детские сады. Исключение составляют те, где образовали дежурные группы для детей кировчан, работающих на грядущей неделе;

- газетные киоски.

ВСЕ НЕМНОЖКО СЕРЬЕЗНЕЕ

С 28 марта по 12 апреля 2020 года свои двери для посетителей закрыли:

- ночные клубы

- кинотеатры

- развлекательные центры

- физкультурные, спортивные и досуговые заведения;

- школы. Но их и не откроют: с 13 апреля все ученики переходят на дистанционное обучение.

Посещать все перечисленные места кировчанам запрещено. Массово собираться, кстати - тоже.

ЛУЧШЕ НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ

С 28 марта по 1 июня 2020 года приостановили:

- работу горнолыжных трасс и мест массового отдыха на федеральных, региональных и местных курортах;

- бронирование мест, прием и размещение кировчан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных лагерях. Запрет не распространяется на жителей, которые находятся в служебной поездке или командировке.

МНЕ ТОЛЬКО БУМАЖКУ ПОЛУЧИТЬ

По Кировской области также закрываются офисы получения госуслуг и иных организаций. Итак, куда кировчане не могут попасть лично?

- Центры «Мои документы» - с 30 марта по 3 апреля 2020 года;

- УФНС России - с 27 марта по 3 апреля 2020 года;

- ГАИ - с 30 марта по 6 апреля;

- мировые суды - с 26 марта по 10 апреля 2020 года;

- МВД России - с 27 марта 2020 года на неопределенный срок;

- городская администрация - с 23 марта 2020 года на неопределенный срок.

Для получения госуслуг рекомендуется воспользоваться Единым порталом предоставления госуслуг. В налоговую можно попасть через сайт с помощью кнопки «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

А КТО-НИБУДЬ ВООБЩЕ РАБОТАЕТ, КРОМЕ МЕНЯ?

Конечно! Очень многие категории граждан работают на грядущей неделе. И вот кто не закрывает свои двери перед кировчанами:

- аптеки;

Продукты и лекарства для пожилых людей могут доставлять волонтеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продукты и лекарства для пожилых людей могут доставлять волонтеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- продуктовые магазины;

- автозаправки;

- службы доставки еды и товаров;

- гостиницы и отели;

- ПФР;

- офисы МУП «Водоканал».

ВАЖНО

Нас читают не только потребители, но и предприниматели. Этот абзац для вас: неисполнение указа влечет за собой административное наказание. Еще проще: кто не закроет свои двери для посетителей - получит штраф. Тем более, что полиция начала с 28 марта усиленно следить за этим. Если вы аптека, продуктовый или автозаправка - бояться вам нечего. Если же нет, то задумайтесь хорошенько: по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» вполне можно заработать принудительное приостановление деятельности. Причем на куда более долгий срок.

Убедительно просим вас: оставайтесь дома, не распространяйте заразу! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Убедительно просим вас: оставайтесь дома, не распространяйте заразу!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обращаясь к гражданам, хотим предупредить вас. Нерабочая неделя направлена не на то, чтобы отдохнуть, съездить на шашлыки или рыбалку. Уже в пятницу добрая половина кировчан направилась прочь из города, куда подальше. Убедительно просим вас: оставайтесь дома, не распространяйте заразу! Ведь именно для этого и объявили грядущую неделю нерабочей: максимально снизить риск распространения инфекции. Подумайте о себе, о своих близких, в особенности пожилых людях, и останьтесь лучше дома. Отнеситесь с заботой и ответственностью к себе и другим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 350 офисов Россельхозбанка будут работать с 30 марта по 3 апреля
Кировчанин, устроивший смертельное ДТП, сядет на два с половиной года
Россельхозбанк перенес даты платежей по кредитам физических лиц
«Россети» зафиксировали рост числа обращений потребителей
В Кировской области готовят дополнительные корпуса для зараженных коронавирусом
Кировские полицейские будут искать нарушителей карантина
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 28 марта 2020 года: восемь подтвержденных и семь под подозрением
В Кировской области обнаружили картины известных художников
Кировчане начали массово покидать город: три улицы встали в пробках
Кировские следователи вычислили насильника по жвачке
Павел Ливинский: «Защитить и материально поощрить производственный персонал, обеспечить надежность потребителей!»
Нерабочая неделя в Кирове: некоторые междугородние автобусы прекратят движение с 28 марта по 5 апреля 2020 года
На виновника в травме 16-летней кировчанки завели уголовное дело
Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ за 2019 год выросла до 135 млрд рублей
Весна пришла, но вы сидите дома: погода в Кирове на выходные дни
Прокуратура через суд обяжет подрядчиков восстановить трассу Киров - Пермь
«Ростелеком» откроет бесплатный доступ в Wink финалистам олимпиады Кружкового движения НТИ
Нерабочая неделя в Кирове: как будут работать детские сады с 28 марта по 5 апреля 2020
В последний день марта в Кирове завоют сирены
Нерабочая неделя в Кирове: областные МФЦ прекращают обслуживать население с 30 марта 2020
В Кировской области кванторианцы ушли на дистанционное обучение