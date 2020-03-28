Карантин в Кирове: кого закрыли, куда бежать и что делать

С 28 марта 2020 года в Кировской области ввели карантин на время нерабочей недели. Как следствие, появилось ограничение в работе многих организаций. Разбираемся, кто и как работает в это непростое время.

У КОГО КАНИКУЛЫ?

С 28 марта по 05 апреля 2020 года прикрыты:

- все заведения общепита. Запрет не касается столовых, буфетов и кафе, в которых обедают кировчане, работающие на следующей неделе;

- торговые и развлекательные центры;

- рынки;

- салоны красоты;

- парикмахерские, косметические, массажные и спа-салоны;

- солярии, бани, сауны и т. п.

- детские сады. Исключение составляют те, где образовали дежурные группы для детей кировчан, работающих на грядущей неделе;

- газетные киоски.

ВСЕ НЕМНОЖКО СЕРЬЕЗНЕЕ

С 28 марта по 12 апреля 2020 года свои двери для посетителей закрыли:

- ночные клубы

- кинотеатры

- развлекательные центры

- физкультурные, спортивные и досуговые заведения;

- школы. Но их и не откроют: с 13 апреля все ученики переходят на дистанционное обучение.

Посещать все перечисленные места кировчанам запрещено. Массово собираться, кстати - тоже.

ЛУЧШЕ НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ

С 28 марта по 1 июня 2020 года приостановили:

- работу горнолыжных трасс и мест массового отдыха на федеральных, региональных и местных курортах;

- бронирование мест, прием и размещение кировчан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных лагерях. Запрет не распространяется на жителей, которые находятся в служебной поездке или командировке.

МНЕ ТОЛЬКО БУМАЖКУ ПОЛУЧИТЬ

По Кировской области также закрываются офисы получения госуслуг и иных организаций. Итак, куда кировчане не могут попасть лично?

- Центры «Мои документы» - с 30 марта по 3 апреля 2020 года;

- УФНС России - с 27 марта по 3 апреля 2020 года;

- ГАИ - с 30 марта по 6 апреля;

- мировые суды - с 26 марта по 10 апреля 2020 года;

- МВД России - с 27 марта 2020 года на неопределенный срок;

- городская администрация - с 23 марта 2020 года на неопределенный срок.

Для получения госуслуг рекомендуется воспользоваться Единым порталом предоставления госуслуг. В налоговую можно попасть через сайт с помощью кнопки «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

А КТО-НИБУДЬ ВООБЩЕ РАБОТАЕТ, КРОМЕ МЕНЯ?

Конечно! Очень многие категории граждан работают на грядущей неделе. И вот кто не закрывает свои двери перед кировчанами:

- аптеки;

Продукты и лекарства для пожилых людей могут доставлять волонтеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- продуктовые магазины;

- автозаправки;

- службы доставки еды и товаров;

- гостиницы и отели;

- ПФР;

- офисы МУП «Водоканал».

ВАЖНО

Нас читают не только потребители, но и предприниматели. Этот абзац для вас: неисполнение указа влечет за собой административное наказание. Еще проще: кто не закроет свои двери для посетителей - получит штраф. Тем более, что полиция начала с 28 марта усиленно следить за этим. Если вы аптека, продуктовый или автозаправка - бояться вам нечего. Если же нет, то задумайтесь хорошенько: по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» вполне можно заработать принудительное приостановление деятельности. Причем на куда более долгий срок.

Убедительно просим вас: оставайтесь дома, не распространяйте заразу!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обращаясь к гражданам, хотим предупредить вас. Нерабочая неделя направлена не на то, чтобы отдохнуть, съездить на шашлыки или рыбалку. Уже в пятницу добрая половина кировчан направилась прочь из города, куда подальше. Убедительно просим вас: оставайтесь дома, не распространяйте заразу! Ведь именно для этого и объявили грядущую неделю нерабочей: максимально снизить риск распространения инфекции. Подумайте о себе, о своих близких, в особенности пожилых людях, и останьтесь лучше дома. Отнеситесь с заботой и ответственностью к себе и другим.

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