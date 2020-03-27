Нерабочая неделя в Кирове: в 44 детсадах города создали 51 дежурную группу

27 Март 2020 2020-03-27T14:53:27+03:00

Туда пойдут дети, чьи родители будут трудиться на грядущей неделе

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В кировских детсадах создали 51 дежурную группу. Посещать их будут дети, чьих родителей внеплановые выходные не коснутся.

26 марта в детских садах провели опросы родителей, работающих в учреждениях, которые не выходят на нерабочую неделю. Всего получилось 720 детей, за которыми некому присмотреть. По итогу в 44 детсадах сформировали 51 дежурную группу.

По словам регионального департамента образования, в таких группах детей обеспечат четырехразовым питанием и медицинским наблюдением. С ребятами в зависимости от возраста будут работать воспитатели.

Тем же родителям, кто эту неделю будут сидеть дома с детьми, напомнили о необходимости соблюдать карантинные меры. Нужно соблюдать элементарные профилактические требования - ежедневная влажная уборка с дезинфекцией, обработка поверхностей, проветривание помещений дважды в день. Гулять с детьми лучше в малолюдных местах и, по возможности, избегать контактов с другими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU