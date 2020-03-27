Нерабочая неделя в Кирове: в 44 детсадах города создали 51 дежурную группу
В кировских детсадах создали 51 дежурную группу. Посещать их будут дети, чьих родителей внеплановые выходные не коснутся.
26 марта в детских садах провели опросы родителей, работающих в учреждениях, которые не выходят на нерабочую неделю. Всего получилось 720 детей, за которыми некому присмотреть. По итогу в 44 детсадах сформировали 51 дежурную группу.
По словам регионального департамента образования, в таких группах детей обеспечат четырехразовым питанием и медицинским наблюдением. С ребятами в зависимости от возраста будут работать воспитатели.
Тем же родителям, кто эту неделю будут сидеть дома с детьми, напомнили о необходимости соблюдать карантинные меры. Нужно соблюдать элементарные профилактические требования - ежедневная влажная уборка с дезинфекцией, обработка поверхностей, проветривание помещений дважды в день. Гулять с детьми лучше в малолюдных местах и, по возможности, избегать контактов с другими детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU