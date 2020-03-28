Кировские полицейские будут искать нарушителей карантина

28 Март 2020 2020-03-28T14:51:04+03:00

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С 28 марта в населенных пунктах Кировской области увеличится количество патрульно-постовых нарядов. Полицейские будут проверять места массового скопления кировчан и выявлять нарушителей. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Напоминаем, в соответствии с постановлением правительства Кировской области на территории региона введен карантин. С 28 марта приостановлена деятельность торговых центров, развлекательных заведений, ресторанов и салонов красоты. Однако вряд ли стоит ожидать, что все предприниматели сразу и неукоснительно исполнят наказ.

Таким образом, нарушители карантинных ограничений и мер самоизоляции будут записаны, а информация - передана в Роспотребнадзор. В дальнейшем виновных привлекут к административной ответственности. С населением же в таких местах проведут профилактическую работу по соблюдению карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU