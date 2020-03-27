2020-03-27T12:17:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области из-за коронавируса закроют торговые центры, рестораны и санатории

Об этом объявят на очередном заседании оперативного штаба
Анастасия РОМАНОВА
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Теперь кировчанам действительно придется остаться на домашнем карантине.Теперь кировчанам действительно придется остаться на домашнем карантине.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 27 марта, состоится очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в Кировской области. Напомним, на данный момент ввели запрет на массовые мероприятия в регионе и приостановили работу развлекательных заведений. По сообщению пресс-службы правительства Кировской области, на заседании озвучат новые решения:

- закрыть торговые центры - работать будут только продуктовые магазины;

- с 28 марта до 1 июня 2020 года планируется приостановить работу курортов и мест массового отдыха регионального и местного значения;

- с 28 марта до 5 апреля 2020 года приостановить работу общепита, оставив только возможность доставки еды на дом;

- рекомендовать кировчанам ограничить поездки;

- с 28 марта до 1 июня 2020 года приостановить бронирование мест, прием и размещение кировчан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, круглогодичных санаторно-оздоровительных детских лагерях и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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