В Кировской области из-за коронавируса закроют торговые центры, рестораны и санатории
Сегодня, 27 марта, состоится очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в Кировской области. Напомним, на данный момент ввели запрет на массовые мероприятия в регионе и приостановили работу развлекательных заведений. По сообщению пресс-службы правительства Кировской области, на заседании озвучат новые решения:
- закрыть торговые центры - работать будут только продуктовые магазины;
- с 28 марта до 1 июня 2020 года планируется приостановить работу курортов и мест массового отдыха регионального и местного значения;
- с 28 марта до 5 апреля 2020 года приостановить работу общепита, оставив только возможность доставки еды на дом;
- рекомендовать кировчанам ограничить поездки;
- с 28 марта до 1 июня 2020 года приостановить бронирование мест, прием и размещение кировчан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, круглогодичных санаторно-оздоровительных детских лагерях и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
ИСТОЧНИК KP.RU